Levées de fonds du CSSDM

Le Centre de services scolaire de Montréal (CSSDM) fait désormais appel aux dons pour financer ses activités et l'achat de matériel, une nouvelle qui fait réagir le député Gabriel Nadeau-Dubois, porte-parole en matière d'éducation pour Québec Solidaire.

Si cette pratique est répandue depuis plusieurs années au sein des écoles publiques, le député de Gouin affirme que c'est la première fois qu'un centre de services scolaire entier fait appel à des dons pour compléter son financement.

Une situation inquiétante qui en dit long sur l'état du système d'éducation, selon l'ancien porte-parole du deuxième groupe d'opposition.

