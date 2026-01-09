Levées de fonds du CSSDM

 Aller au contenu
«Plus d'élèves, plus de besoins et moins d'argent, il y a un manque à gagner»

Entendu dans

Lagacé le matin

le 9 janvier 2026 08:21

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Gabriel Nadeau-Dubois / La Presse Canadienne

Le Centre de services scolaire de Montréal (CSSDM) fait désormais appel aux dons pour financer ses activités et l'achat de matériel, une nouvelle qui fait réagir le député Gabriel Nadeau-Dubois, porte-parole en matière d'éducation pour Québec Solidaire.

Si cette pratique est répandue depuis plusieurs années au sein des écoles publiques, le député de Gouin affirme que c'est la première fois qu'un centre de services scolaire entier fait appel à des dons pour compléter son financement.

Une situation inquiétante qui en dit long sur l'état du système d'éducation, selon l'ancien porte-parole du deuxième groupe d'opposition.

Écoutez Gabriel Nadeau-Dubois, porte-parole en éducation pour Québec solidaire, commenter cette nouvelle, vendredi, à Lagacé le matin.

«Dans un contexte où la CAQ a malmené le système d'éducation dans les dernières années, on rappelle qu'il y a eu des coupures à deux reprises dans la dernière année. Je ne suis pas surpris en ce sens-là, de voir le centre de services essayer de bricoler un budget en faisant du financement directement auprès des parents.»

Gabriel Nadeau-Dubois

