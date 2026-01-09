6 millions de barils de pétrole

Les États-Unis ont intercepté et pris le contrôle d'un cinquième pétrolier, vendredi, dans la mer des Caraïbes. Avec ce navire, la valeur totale des barils de pétrole saisi par les forces armées américaines équivaut à 300 M$.

Le président américain Donald Trump a d'ailleurs rencontré, vendredi, les principaux acteurs de l'industrie pétrolière afin de les convaincre d'investir près de 100 milliards de dollars au Venezuela.

