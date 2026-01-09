 Aller au contenu
Politique internationale
6 millions de barils de pétrole

Un cinquième pétrolier saisi par les États-Unis dans les Caraïbes

le 9 janvier 2026 12:19

Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Les États-Unis ont intercepté et pris le contrôle d'un cinquième pétrolier, vendredi, dans la mer des Caraïbes. Avec ce navire, la valeur totale des barils de pétrole saisi par les forces armées américaines équivaut à 300 M$.

Le président américain Donald Trump a d'ailleurs rencontré, vendredi, les principaux acteurs de l'industrie pétrolière afin de les convaincre d'investir près de 100 milliards de dollars au Venezuela.

