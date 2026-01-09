Projet controversé

Le projet de reconversion de l'entrepôt Van Horne du Plateau-Mont-Royal en hôtel ne plait pas aux citoyens de l'arrondissement.

Bien que l'idée d'offrir une nouvelle vocation à ce bâtiment industriel patrimonial semble faire consensus, les résidents et les organismes du secteur souhaitent que le projet choisi puisse répondre à des besoins plus importants, tel que l'accès à du logement social.

