Projet controversé

Le projet de reconversion de l'entrepôt Van Horne du Plateau-Mont-Royal en hôtel ne plait pas aux citoyens de l'arrondissement.
Bien que l'idée d'offrir une nouvelle vocation à ce bâtiment industriel patrimonial semble faire consensus, les résidents et les organismes du secteur souhaitent que le projet choisi puisse répondre à des besoins plus importants, tel que l'accès à du logement social.
«Le patrimoine industriel, c'est moins visible que les églises. Le bâtiment, il est en brique, il est énorme, il est surmonté d'un château d'eau, il prend un peu la forme de la voie ferrée qui passe à côté. Donc, ça a pas l'air beau à première vue, mais la question c'est pas de savoir si c'est beau ou pas, c'est est-ce qu'on le reconstruirait aujourd'hui? Non, jamais [...] Comment tu protèges du patrimoine comme celui-là de la démolition?»