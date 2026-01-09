Catégories inusitées

Est-ce que les États-Unis vont acheter le Groenland d'ici le mois de février? Combien de fois Donald Trump va-t-il dire le mot «pétrole» aujourd'hui? Combien de tornades y aura-t-il en 2026? Ce sont des paris possibles sur la plateforme Polymarket, qui continue de gagner en popularité.

Écoutez le chroniqueur Frédéric Labelle faire le point sur cette plateforme de pari, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.