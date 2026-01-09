Catégories inusitées

Est-ce que les États-Unis vont acheter le Groenland d'ici le mois de février? Combien de fois Donald Trump va-t-il dire le mot «pétrole» aujourd'hui? Combien de tornades y aura-t-il en 2026? Ce sont des paris possibles sur la plateforme Polymarket, qui continue de gagner en popularité.
Écoutez le chroniqueur Frédéric Labelle faire le point sur cette plateforme de pari, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.
«Ça permet de parier sur de très nombreux événements. On parle de rencontres sportives, d'événements politiques ou géopolitiques. Jusque-là, pas si extraordinaire, mais c'est en cryptomonnaie et c'est pas juste de parier, c'est devenu ce qu'on appelle un marché de prédiction de la guerre. Donc, on explique que les gains potentiels sont liés à l'opinion des parieurs sur la possibilité qu'un événement arrive ou non.»