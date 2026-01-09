Sale époque pour la vérité

Le chroniqueur Luc Ferrandez et l'animateur Patrick Lagacé analysent la mort d'une citoyenne américaine à Minneapolis lors d'une intervention d'ICE, en soulignant la différence entre mensonge et fausseté, et l'influence de figures comme la Secrétaire à la Sécurité intérieure, Kristi Noem, le vice-président JD Vance et le président Donald Trump dans la construction de récits politiques.