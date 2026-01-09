 Aller au contenu
Politique internationale
Sale époque pour la vérité

Femme abattue au Minnesota: «La transformation des faits, c'est pas d'hier»

par 98.5

0:00
9:41

Entendu dans

Lagacé le matin

le 9 janvier 2026 09:18

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Femme abattue au Minnesota: «La transformation des faits, c'est pas d'hier»
Le coup de gueule de Luc Ferrandez / Cogeco Média

Le chroniqueur Luc Ferrandez et l'animateur Patrick Lagacé analysent la mort d'une citoyenne américaine à Minneapolis lors d'une intervention d'ICE, en soulignant la différence entre mensonge et fausseté, et l'influence de figures comme la Secrétaire à la Sécurité intérieure, Kristi Noem, le vice-président JD Vance et le président Donald Trump dans la construction de récits politiques.

