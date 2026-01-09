 Aller au contenu
Politique internationale
Intensification des manifestations

Révolte en Iran: le début de la fin pour le régime?

par 98.5

0:00
6:44

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 9 janvier 2026 16:11

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Révolte en Iran: le début de la fin pour le régime?
Des manifestants bloquent un carrefour lors d'une manifestation à Téhéran, en Iran, le jeudi 8 janvier 2026. / (UGC via AP)

Depuis près de deux semaines, l'Iran connaît ses plus importantes révoltes depuis 2022.

L'expert Thomas Juneau souligne que, bien que le nombre de manifestants n'ait pas encore atteint les sommets passés, le ressentiment populaire envers le gouvernement est exceptionnellement fort.

Le régime semble paralysé par des pressions internes et externes, bien qu'une répression violente à grande échelle par les Gardiens de la révolution soit redoutée suite aux menaces du Guide suprême Khamenei.

Par ailleurs, l'influence des menaces de Donald Trump et les rumeurs de fuite des dirigeants restent des facteurs incertains dans cette crise qui s'intensifie.

Écoutez Thomas Juneau, professeur à l’Université d’Ottawa et spécialiste du Moyen-Orient, expliquer la situation, vendredi, au Québec maintenant. 

«Le Guide suprême, l’Ayatollah Khamenei [...] est très conservateur, très autoritaire, et lui va toujours dire la même chose : les protestataires sont des vermines.»

Thomas Juneau

