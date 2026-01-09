Intensification des manifestations

Depuis près de deux semaines, l'Iran connaît ses plus importantes révoltes depuis 2022.

L'expert Thomas Juneau souligne que, bien que le nombre de manifestants n'ait pas encore atteint les sommets passés, le ressentiment populaire envers le gouvernement est exceptionnellement fort.

Le régime semble paralysé par des pressions internes et externes, bien qu'une répression violente à grande échelle par les Gardiens de la révolution soit redoutée suite aux menaces du Guide suprême Khamenei.

Par ailleurs, l'influence des menaces de Donald Trump et les rumeurs de fuite des dirigeants restent des facteurs incertains dans cette crise qui s'intensifie.

Écoutez Thomas Juneau, professeur à l’Université d’Ottawa et spécialiste du Moyen-Orient, expliquer la situation, vendredi, au Québec maintenant.