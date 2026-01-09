L'auteur se prononce

 Aller au contenu
La murale de Beau Dommage vandalisée une troisième fois

le 9 janvier 2026 09:40

La murale rendant hommage au groupe Beau Dommage qui se trouve sur la rue Saint-Vallier a été vandalisée pour une troisième fois. Toutefois, l'artiste derrière cette oeuvre, Jerome Poirier, se montre clément envers les auteurs de ces graffitis. 

Écoutez l'auteur de la murale, Jérome Poirier, discuter de ces actes de vandalisme, vendredi, au micro de Patrick Lagacé.

«Je pense qu'il doit y avoir une réflexion. Puis, c'est un message qu'on reçoit de ça, faut pas le voir de façon négative. Ce sont de jeunes artistes qui font des graffitis, ce n'est pas juste du vandalisme. C'est un message qui'ils nous envoient et je pense qu'il faut les écouter [...] Les artistes, ils veulent se faire, ils veulent se faire voir. On veut que les gens nous disent qu'ils aiment notre travail, ou en tout cas amener une discussion quelconque. Et je pense que le message est là, en quelque part.»

Jerome Poirier

