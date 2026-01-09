L'auteur se prononce

La murale rendant hommage au groupe Beau Dommage qui se trouve sur la rue Saint-Vallier a été vandalisée pour une troisième fois. Toutefois, l'artiste derrière cette oeuvre, Jerome Poirier, se montre clément envers les auteurs de ces graffitis.

Écoutez l'auteur de la murale, Jérome Poirier, discuter de ces actes de vandalisme, vendredi, au micro de Patrick Lagacé.