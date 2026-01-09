Ascension fulgurante d'une «mauvaise herbe»

L'humoriste Mégane Brouillard, véritable révélation de l'année, est l'invitée de Patrick Lagacé vendredi matin pour discuter de son premier spectacle solo intitulé Chiendent.

Avec l'authenticité qu'on lui connaît, elle est revenue sur ses débuts marquants durant la pandémie, où elle a dû délaisser les modèles d'affaires traditionnels pour apprivoiser TikTok comme une «bouée de secours».

Fière de ses racines drummondvilloises et de son héritage familial agricole, elle attribue son succès à sa rigueur de travail et à son plaisir évident sur scène.

Entre son passage remarqué au Bye Bye et sa passion pour le hockey, l'humoriste savoure un succès qu'elle refuse de tenir pour acquis

Écoutez Mégan Brouillard, vendredi, au micro de Patrick Lagacé.