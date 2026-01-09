 Aller au contenu
Ascension fulgurante d'une «mauvaise herbe»

«J'ai traversé un grand syndrome de l'imposteur» -Mégan Brouillard

le 9 janvier 2026 10:00

Patrick Lagacé
«J'ai traversé un grand syndrome de l'imposteur» -Mégan Brouillard
Mégan Brouillard / Peter McCabe/ La Presse Canadienne

L'humoriste Mégane Brouillard, véritable révélation de l'année, est l'invitée de Patrick Lagacé vendredi matin pour discuter de son premier spectacle solo intitulé Chiendent.

Avec l'authenticité qu'on lui connaît, elle est revenue sur ses débuts marquants durant la pandémie, où elle a dû délaisser les modèles d'affaires traditionnels pour apprivoiser TikTok comme une «bouée de secours».

Fière de ses racines drummondvilloises et de son héritage familial agricole, elle attribue son succès à sa rigueur de travail et à son plaisir évident sur scène.

Entre son passage remarqué au Bye Bye et sa passion pour le hockey, l'humoriste savoure un succès qu'elle refuse de tenir pour acquis

Écoutez Mégan Brouillard, vendredi, au micro de Patrick Lagacé. 

«Le chiendent, ça pousse vraiment facilement dans des milieux arides et difficiles. [...] Les gens ont trouvé une façon positive de revirer ça, la mauvaise herbe qu'ils avaient chez eux, faire avec ce qu'ils avaient. Puis c'est un peu ça le spectacle.»

Mégan Brouillard

