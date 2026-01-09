Détecteur de métal à l'hôpital Notre-Dame

La présence d'itinérants parfois agressifs a forcé l'hôpital Notre-Dame à installer des outils de sécurité.
Les patients doivent maintenant passer à travers un détecteur de métal et il y a des boutons de panique à la cafétéria ainsi que des ustensiles de plastique.
D'autres mesures ont aussi été prises à la demande des employés.
Écoutez Patrick Lagacé commenter la situation vendredi dans son tour d'horizon de l'actualité.
«On a même déjà saisi une arme à feu. Et le personnel n'est pas formé pour ça. Vous êtes infirmière, préposé aux bénéficiaires, vous n'êtes pas formé pour interpeller, pour intervenir auprès de gens qui peuvent être violents [...] Mais ça montre l'ampleur de la crise de l'itinérance au Québec. [...] On ne le dira jamais suffisamment: tant qu'il n'y a pas un parc immobilier qui peut accueillir les gens en grand nombre de façon abordable, vous allez avoir des gens qui vont glisser dans la rue...»
Autres sujets abordés
- Météo: une journée anormalement chaude est prévue vendredi;
- Iran: l'ayatollah Khamenei appelle à l'unité nationale face aux manifestations persistantes et aux menaces de Donald Trump;
- Politique ontarienne: Doug Ford demande le maintien de tarifs douaniers élevés sur les véhicules électriques chinois pour protéger l'industrie locale;
- Alcool au volant: le député caquiste François Tremblay a été arrêté pour alcool au volant;
- Éducation: le Centre de services scolaire de Montréal (CSSDM) sollicite des dons du public pour financer du matériel scolaire, niant tout lien avec les compressions budgétaires.