Détecteur de métal à l'hôpital Notre-Dame

La présence d'itinérants parfois agressifs a forcé l'hôpital Notre-Dame à installer des outils de sécurité.

Les patients doivent maintenant passer à travers un détecteur de métal et il y a des boutons de panique à la cafétéria ainsi que des ustensiles de plastique.

D'autres mesures ont aussi été prises à la demande des employés.

