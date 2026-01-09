 Aller au contenu
Société
Détecteur de métal à l'hôpital Notre-Dame

«Ça montre l'ampleur de la crise de l'itinérance au Québec»

par 98.5

0:00
22:18

Entendu dans

Lagacé le matin

le 9 janvier 2026 06:30

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
«Ça montre l'ampleur de la crise de l'itinérance au Québec»
Le tour d'horizon de Patrick Lagacé / Cogeco Média

La présence d'itinérants parfois agressifs a forcé l'hôpital Notre-Dame à installer des outils de sécurité.

Les patients doivent maintenant passer à travers un détecteur de métal et il y a des boutons de panique à la cafétéria ainsi que des ustensiles de plastique.

D'autres mesures ont aussi été prises à la demande des employés.

Écoutez Patrick Lagacé commenter la situation vendredi dans son tour d'horizon de l'actualité.

«On a même déjà saisi une arme à feu. Et le personnel n'est pas formé pour ça. Vous êtes infirmière, préposé aux bénéficiaires, vous n'êtes pas formé pour interpeller, pour intervenir auprès de gens qui peuvent être violents [...] Mais ça montre l'ampleur de la crise de l'itinérance au Québec. [...] On ne le dira jamais suffisamment: tant qu'il n'y a pas un parc immobilier qui peut accueillir les gens en grand nombre de façon abordable, vous allez avoir des gens qui vont glisser dans la rue...»

Patrick Lagacé

Autres sujets abordés

  • Météo: une journée anormalement chaude est prévue vendredi;
  • Iran: l'ayatollah Khamenei appelle à l'unité nationale face aux manifestations persistantes et aux menaces de Donald Trump;
  • Politique ontarienne: Doug Ford demande le maintien de tarifs douaniers élevés sur les véhicules électriques chinois pour protéger l'industrie locale;
  • Alcool au volant: le député caquiste François Tremblay a été arrêté pour alcool au volant;
  • Éducation: le Centre de services scolaire de Montréal (CSSDM) sollicite des dons du public pour financer du matériel scolaire, niant tout lien avec les compressions budgétaires.

Vous aimerez aussi

Spécial «du retour» | L'énigme du vendredi 9 janvier
Lagacé le matin
Spécial «du retour» | L'énigme du vendredi 9 janvier
0:00
2:47
Des versions génériques d'Ozempic disponibles sous peu?
Le Québec maintenant
Des versions génériques d'Ozempic disponibles sous peu?
0:00
4:46

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
«Je ne vois pas comment François Tremblay pourrait éviter l'expulsion»
Rattrapage
Député de la CAQ arrêté pour alcool au volant
«Je ne vois pas comment François Tremblay pourrait éviter l'expulsion»
Spécial «du retour» | L'énigme du vendredi 9 janvier
Rattrapage
Lagacé le matin
Spécial «du retour» | L'énigme du vendredi 9 janvier
«La petite dernière»: un film aussi émouvant qu'utile
Rattrapage
Entre religion et orientation sexuelle
«La petite dernière»: un film aussi émouvant qu'utile
5 ans et 7 mois de prison pour le chauffard Vi Trung Ngo
Rattrapage
Mort de Fabienne Houde-Bastien, 31 ans
5 ans et 7 mois de prison pour le chauffard Vi Trung Ngo
«C'est une renaissance incroyable pour Alexandre Texier»
Rattrapage
Six points, dont quatre buts, en deux matchs
«C'est une renaissance incroyable pour Alexandre Texier»
Zénith et L'œil du cyclone: un début d'année chargé pour Véronique Cloutier
Rattrapage
Une quatrième saison qui débute
Zénith et L'œil du cyclone: un début d'année chargé pour Véronique Cloutier
«Le plan de Trump au Venezuela, c'est juste un "cash grab"»
Rattrapage
Après le règne de Nicolas Maduro
«Le plan de Trump au Venezuela, c'est juste un "cash grab"»
«L'environnement, c'est considéré comme la patente qui dérange tout le monde»
Rattrapage
Pollution aux sulfates dans le fleuve
«L'environnement, c'est considéré comme la patente qui dérange tout le monde»
«Alexandre Texier, quelle aubaine quand même» -Martin McGuire
Rattrapage
La renaissance d'un Français à Montréal
«Alexandre Texier, quelle aubaine quand même» -Martin McGuire
Baguette contre igloo: la réponse des Français aux moqueries québécoises
Rattrapage
Guerre de clochers
Baguette contre igloo: la réponse des Français aux moqueries québécoises
L'effet «Stranger Things» sur le catalogue de Prince
Rattrapage
Culture populaire
L'effet «Stranger Things» sur le catalogue de Prince
Guerre de chiffres et productivité: le syndicat conteste le retour en présentiel
Rattrapage
Trois jours au bureau par semaine
Guerre de chiffres et productivité: le syndicat conteste le retour en présentiel
Corruption en Libye: l'ex-PDG de SNC-Lavalin banni de l'Ordre des ingénieurs
Rattrapage
Coupable de sept manquements déontologiques graves
Corruption en Libye: l'ex-PDG de SNC-Lavalin banni de l'Ordre des ingénieurs
Pollution au plomb et sulfates: Environnement Canada veut sanctionner Terrapure
Rattrapage
Eau contaminée sous surveillance
Pollution au plomb et sulfates: Environnement Canada veut sanctionner Terrapure