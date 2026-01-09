Rumeur persistante à Ottawa

Rien ne va plus pour les Sénateurs d’Ottawa, que ce soit sur la glace ou dans le vestiaire...

Alors que l’équipe est à la dernière position de la division Atlantique, plusieurs rumeurs affecteraient aussi les relations personnelles des joueurs.

Le gardien Linus Ullmark, qui s’est absenté pour des raisons personnelles, est la cible de commentaires sur les réseaux sociaux.

Certains rapportent qu’il aurait trompé sa conjointe et aurait accusé plusieurs de ses coéquipiers de faire la même chose.

L’équipe dément ces informations et a même émis un communiqué pour tenter de calmer ces accusations.