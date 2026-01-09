 Aller au contenu
Hockey
Rumeur persistante à Ottawa

Une histoire de tromperie responsable des malheurs des Sénateurs?

par 98.5

Entendu dans

La commission

le 9 janvier 2026 14:42

Avec

Marc Legault
Marc Legault
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez

et autres

Une histoire de tromperie responsable des malheurs des Sénateurs?
Rien ne va plus pour les Sénateurs d’Ottawa, que ce soit sur la glace ou dans le vestiaire. / David Zalubowski / The Associated Press

Rien ne va plus pour les Sénateurs d’Ottawa, que ce soit sur la glace ou dans le vestiaire...

Alors que l’équipe est à la dernière position de la division Atlantique, plusieurs rumeurs affecteraient aussi les relations personnelles des joueurs.

Le gardien Linus Ullmark, qui s’est absenté pour des raisons personnelles, est la cible de commentaires sur les réseaux sociaux.

Certains rapportent qu’il aurait trompé sa conjointe et aurait accusé plusieurs de ses coéquipiers de faire la même chose.

L’équipe dément ces informations et a même émis un communiqué pour tenter de calmer ces accusations.

Écoutez Marc Legault, descripteur des matchs des Sénateurs d’Ottawa au 104,7 Outaouais, revenir sur cette affaire, vendredi, à l’émission La Commission.

«Là, tout ça s'est répandu sur les réseaux sociaux. Il y a eu le communiqué des Sénateurs, puis le soir même, ils affrontent la meilleure équipe de la Ligue nationale de hockey, l'Avalanche du Colorado. Donc, c'était la tempête parfaite et ils ont subi une raclée. Huit à deux. J'ai le goût de dire que c'était à prévoir.»

Marc Legault

