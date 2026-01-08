Baisse de la vaccination et pic de la grippe

Depuis un mois, les urgences des hôpitaux du Québec débordent.

Cette surpopulation est due à une forte vague d’influenza, aggravée par un taux de vaccination faible (35 à 40%) et un manque de lits.

Écoutez Philippe Cantin faire le point avec le Dr Gilbert Boucher, président de l'Association des spécialistes en médecine d'urgence du Québec.

Malgré les efforts de Santé Québec, le manque de ressources et de personnel, surtout pendant le temps des Fêtes, complique la gestion. Finalement, cela entraîne des hospitalisations prolongées et une grande fatigue du personnel médical.