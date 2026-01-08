 Aller au contenu
Économie
Investissements

Quelles seront les priorités économiques de 2026?

par 98.5

0:00
12:28

Entendu dans

La commission

le 8 janvier 2026 14:46

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Quelles seront les priorités économiques de 2026?
La commission / Cogeco Média

Alors que l’année 2026 vient à peine de commencer, les défis s'annoncent importants pour les gouvernements. Des investissements et des changements devront être faits dans plusieurs secteurs qui affectent considérablement le quotidien des Québécois.

Insécurité alimentaire, santé, logement, coût de la vie… Quelle devrait être, selon vous, la priorité pour le gouvernement en 2026 ?

Écoutez Camille Lajoie, économiste qui a participé à la rédaction du rapport du G15+, jeudi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

Vous aimerez aussi

On compare les marchés de Montréal, Toronto et Vancouver
Le Québec maintenant
On compare les marchés de Montréal, Toronto et Vancouver
0:00
6:46
Le stress du renouvellement hypothécaire: une menace pour l’équilibre familial?
Radio textos
Le stress du renouvellement hypothécaire: une menace pour l’équilibre familial?
0:00
8:36

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans La commission

Voir tout
«La seule règle qui régit leur valeur, c'est la loi de l'offre et la demande»
Rattrapage
Cartes Pokémon: valeur en hausse de 830% en 5 ans
«La seule règle qui régit leur valeur, c'est la loi de l'offre et la demande»
Jean Chrétien en Chine pour préparer la visite de Mark Carney
Rattrapage
Les nouvelles du jour
Jean Chrétien en Chine pour préparer la visite de Mark Carney
Cellulose de bois dans le fromage râpé: «des compagnies surpassent le seuil»
Rattrapage
Alimentation
Cellulose de bois dans le fromage râpé: «des compagnies surpassent le seuil»
Statistique Canada est en mode recrutement : 30 000 postes seront offerts
Rattrapage
Nouvelles en rafales
Statistique Canada est en mode recrutement : 30 000 postes seront offerts
Une visite «délicate» pour Mark Carney en Chine
Rattrapage
Partenariat commercial
Une visite «délicate» pour Mark Carney en Chine
Génériques d’Ozempic et Wegovy: ce type de médicament bientôt abordable
Rattrapage
Prix d'environ 500$ par mois actuellement
Génériques d’Ozempic et Wegovy: ce type de médicament bientôt abordable
Télétravail et productivité: discorde entre gouvernement et fonctionnaires
Rattrapage
Retour au bureau
Télétravail et productivité: discorde entre gouvernement et fonctionnaires
«Les Canadiens affrontent une équipe décimée» -Martin McGuire
Rattrapage
Match Canadiens contre Panthers
«Les Canadiens affrontent une équipe décimée» -Martin McGuire
Baisse des immigrants: une diminution des transferts d'Ottawa
Rattrapage
Coupe d’environ 124 millions pour 2025-2026
Baisse des immigrants: une diminution des transferts d'Ottawa
«Tout meurt lorsqu'exposé à ce type d'effluent» -Daniel Green
Rattrapage
Entreprise accusée de polluer le fleuve
«Tout meurt lorsqu'exposé à ce type d'effluent» -Daniel Green
Itinérants agressifs: sécurité renforcée à la cafeteria de Notre-Dame
Rattrapage
Mesure en place depuis décembre
Itinérants agressifs: sécurité renforcée à la cafeteria de Notre-Dame
Polarisation extrême aux États-Unis avec le décès de Renee Nicole Good
Rattrapage
L'assassinat d’une mère par le ICE
Polarisation extrême aux États-Unis avec le décès de Renee Nicole Good
Charles Milliard utilise par erreur des images d'Allemagne pour sa campagne
Rattrapage
Chefferie du PLQ
Charles Milliard utilise par erreur des images d'Allemagne pour sa campagne
Le cycliste professionnel Tadej Pogacar s'entraînera à Bromont
Rattrapage
La bonne nouvelle du jour
Le cycliste professionnel Tadej Pogacar s'entraînera à Bromont