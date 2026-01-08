Alors que l’année 2026 vient à peine de commencer, les défis s'annoncent importants pour les gouvernements. Des investissements et des changements devront être faits dans plusieurs secteurs qui affectent considérablement le quotidien des Québécois.

Insécurité alimentaire, santé, logement, coût de la vie… Quelle devrait être, selon vous, la priorité pour le gouvernement en 2026 ?

Écoutez Camille Lajoie, économiste qui a participé à la rédaction du rapport du G15+, jeudi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.