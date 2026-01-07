Du buzz social à l'international

Frédéric Labelle relate l'ascension fulgurante d'Oramood, une entreprise québécoise née d'une histoire familiale touchante.

Le fondateur, Mathieu Cloutier, a créé un petit poêle à bois décoratif en bois servant de veilleuse thérapeutique contre l'anxiété chez l'enfant, relié à une application mobile de relaxation.

Après un immense succès sur les réseaux sociaux, l'entreprise prévoit maintenant d'exporter ses produits aux États-Unis, en Europe et en Océanie.

Pour soutenir cette croissance et assurer la pérennité de la startup, la production sera délocalisée en Asie, tout en garantissant une qualité supérieure.

