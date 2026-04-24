Trio dominant dans le troisième match de la série

Les Canadiens de Montréal sont sortis victorieux du troisième match de leur série contre le Lightning de Tampa Bay, en l'emportant par la marque de 3 à 2, vendredi, à domicile.
L’attaquant Zachary Bolduc commente notamment les changements dans l'alignement qu'à apportés Martin St-Louis avant cette partie.
Il se dit content de la façon dont Kirby Dach, Alexandre Texier et lui ont su donner le ton au match.
Écoutez les commentaires d’après-match entre les Canadiens et le Lightning, avec les joueurs du CH, au Hockey des Canadiens, vendredi, en compagnie de Dany Dubé et Martin McGuire.
Les sujets discutés
- Victoire ce soir à domicile: «C'était beaucoup d'émotions, surtout au début, avec l'énergie de la foule, on a fait un bon match, c'est les playoffs, maintenant ont passe à autre chose, il en reste deux», -Alexandre Texier;
- Nick Suzuki en parlant de Kirby Dach: «C'était sa meilleure partie de la saison»;
- Jacob Dobes sur l'ambiance au Centre Bell et sa performance: «J'adore le support des fans [...] Je fais juste mon travail d'aider l'équipe à avoir du momentum».