Trio dominant dans le troisième match de la série

Les Canadiens de Montréal sont sortis victorieux du troisième match de leur série contre le Lightning de Tampa Bay, en l'emportant par la marque de 3 à 2, vendredi, à domicile.

L’attaquant Zachary Bolduc commente notamment les changements dans l'alignement qu'à apportés Martin St-Louis avant cette partie.

Il se dit content de la façon dont Kirby Dach, Alexandre Texier et lui ont su donner le ton au match.

Écoutez les commentaires d’après-match entre les Canadiens et le Lightning, avec les joueurs du CH, au Hockey des Canadiens, vendredi, en compagnie de Dany Dubé et Martin McGuire.

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