Écoutez Maxime Sarrasin survoler l'actualité sportive au micro de Jérémie Rainville à l'émission Bonsoir les sportifs.
Les sujets discutés
- Une récolte de 15 points pour l'espoir des Canadiens, Michael Hage, au Championnat mondial junior;
- Hage surpasse ainsi la marque de Shayne Corson pour un espoir des Canadiens;
- Brady Tkachuk va changer d'attitude sur la patinoire;
- C'est terminé pour Wilfried Nancy avec le Celtic de Glasgow;
- Les Blues prolongent le contrat d'Alekseï Toropchenko;
- Christian Dvorak signe un contrat de 5 ans avec les Flyers;
- Un nouveau contrat pour Justus Annunen;
- Mikaël Kingsbury vise une 100e victoire à Val Saint-Côme.