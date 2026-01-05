Creux de vague du hockey québécois

Les Canadiens de Montréal seront de retour au Centre Bell, mercredi, après avoir terminé l'année 2025 sur les chapeaux de roues avec une récolte de dix points sur une possibilité de 14 en sept matchs.
C'est l'un des sujets survolés par Mario Langlois dans son commentaire en ouverture des Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- L'amélioration notable de l'offensive du Tricolore;
- La progression au classement;
- L'impact de Lane Hutson et de Phillip Danault;
- La sous-représentation des Québécois dans Équipe Canada junior et l'Équipe nationale;
- Les efforts de Geoff Molson pour intégrer plus de francophones;
- Le rôle inspirant des Canadiens et des initiatives comme «Bleu blanc bouge» pour revitaliser le hockey québécois et encourager la jeunesse.