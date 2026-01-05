 Aller au contenu
Hockey
Creux de vague du hockey québécois

«Le meilleur remède, c'est ce que le Canadien offre en ce moment»

par 98.5 Sports

0:00
12:31

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 5 janvier 2026 19:00

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
«Le meilleur remède, c'est ce que le Canadien offre en ce moment»
Les amateurs de sports / Cogeco Média

Les Canadiens de Montréal seront de retour au Centre Bell, mercredi, après avoir terminé l'année 2025 sur les chapeaux de roues avec une récolte de dix points sur une possibilité de 14 en sept matchs.

C'est l'un des sujets survolés par Mario Langlois dans son commentaire en ouverture des Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • L'amélioration notable de l'offensive du Tricolore;
  • La progression au classement;
  • L'impact de Lane Hutson et de Phillip Danault;
  • La sous-représentation des Québécois dans Équipe Canada junior et l'Équipe nationale;
  • Les efforts de Geoff Molson pour intégrer plus de francophones;
  • Le rôle inspirant des Canadiens et des initiatives comme «Bleu blanc bouge» pour revitaliser le hockey québécois et encourager la jeunesse.

Vous aimerez aussi

«Le Canada évite d'être exclu du podium trois années de suite» -Stéphane Leroux
Les amateurs de sports
«Le Canada évite d'être exclu du podium trois années de suite» -Stéphane Leroux
0:00
11:07
«Le Canadien n'a pas volé les dix points» -Tony Marinaro
Les amateurs de sports
«Le Canadien n'a pas volé les dix points» -Tony Marinaro
0:00
22:20

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Les amateurs de sports

Voir tout
«Le Canada évite d'être exclu du podium trois années de suite» -Stéphane Leroux
Rattrapage
Médaillé de bronze au Championnat mondial junior
«Le Canada évite d'être exclu du podium trois années de suite» -Stéphane Leroux
Un dernier match complètement fou entre les Steelers et les Ravens
Rattrapage
Saison régulière de NFL
Un dernier match complètement fou entre les Steelers et les Ravens
«On a un deuxième trio qui peut contribuer» -Stéphane Waite
Rattrapage
Canadiens de Montréal
«On a un deuxième trio qui peut contribuer» -Stéphane Waite
«Le Canadien n'a pas volé les dix points» -Tony Marinaro
Rattrapage
Dix points en sept matchs
«Le Canadien n'a pas volé les dix points» -Tony Marinaro
«Le mois de décembre, c'est le mois des jeunes» -Dany Dubé
Rattrapage
Fin d'année en force
«Le mois de décembre, c'est le mois des jeunes» -Dany Dubé
LNAH: moins de bagarres et plus de talent
Rattrapage
Ajout de deux équipes
LNAH: moins de bagarres et plus de talent
Les États-Unis délaissent les cinq meilleurs marqueurs américains
Rattrapage
Alignement pour les Jeux olympiques
Les États-Unis délaissent les cinq meilleurs marqueurs américains
Le Canada tentera d'éviter que l'histoire se répète en quart
Rattrapage
Mondial junior
Le Canada tentera d'éviter que l'histoire se répète en quart
La Victoire s'incline malgré un bel effort
Rattrapage
Troisième défaite consécutive
La Victoire s'incline malgré un bel effort
Un autre espoir québécois choisi les États-Unis
Rattrapage
L'exil se poursuit
Un autre espoir québécois choisi les États-Unis
2026: une année chargée en événements sportifs d'envergures
Rattrapage
De grandes compétitions à venir
2026: une année chargée en événements sportifs d'envergures
Une classique hivernale sous le chaud soleil de la Floride
Rattrapage
Match Panthers-Rangers
Une classique hivernale sous le chaud soleil de la Floride
«Les Panthers, c'est une équipe dont on ne s'attendait vraiment à rien»
Rattrapage
Dernière fin de semaine dans la NFL
«Les Panthers, c'est une équipe dont on ne s'attendait vraiment à rien»
Une fin de semaine chargée pour conclure le voyage sur la route
Rattrapage
Deux matchs en deux soirs
Une fin de semaine chargée pour conclure le voyage sur la route