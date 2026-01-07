Match face aux Flames à domicile

Les Canadiens de Montréal feront face aux Flames de Calgary, mercredi soir, à l'occasion de leur tout premier match à domicile de l'année.
Écoutez le chroniqueur Meeker Guerrier mettre la table pour cette rencontre, mercredi, au micro de Philippe Cantin.
«C'est le retour, le vrai retour de l'enfant prodigue, Phillip Danault, qui revient à Montréal. Il n'avait pas encore joué devant les nouveaux partisans. Je m'attends à ce qu'il ait un accueil très, très chaleureux.»
Aussi dans cette chronique :
- La série Heated Rivalry connait un immense succès.