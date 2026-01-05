Éliminé par la Tchéquie pour une troisième fois

L’équipe canadienne de hockey junior affronte la Finlande pour la médaille de bronze au Championnat mondial junior 2024, après avoir été éliminée par la Tchéquie pour une troisième année consécutive.
Écoutez Louis Jean commenter les difficultés de l’équipe canadienne junior de hockey au cours des dernières années, au Québec maintenant.
« Le Canada a toujours été une équipe robuste, une équipe physique, qui cherchait un peu à intimider et à déclasser l’adversaire avec de bons coups d’épaule. Ça fait partie de ce qu’on a toujours fait. Quand le Canada jouait sur une patinoire avec le chandail à l’unifolié, c’était ça, l’identité du pays. Aujourd’hui, on est devenu une nation très habile, très talentueuse, et on cherche à gagner uniquement grâce au talent. »