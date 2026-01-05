 Aller au contenu
Société
La capture de Maduro divise la classe politique

«Même au sein du camp MAGA, on sent un mécontentement»

par 98.5

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 5 janvier 2026 15:30

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
«Même au sein du camp MAGA, on sent un mécontentement»
Des élus des deux partis se questionnent sur la légalité et la pertinence de l’intervention américaine au Venezuela. / AP Photo/Alberto Pezzali

Le chef d’État vénézuélien déchu, Nicolas Maduro, capturé par les États-Unis, a comparu à New York, où il a plaidé non coupable à des accusations de narcoterrorisme, se déclarant «prisonnier de guerre».

Le juge a ordonné qu’il reste en détention jusqu’à sa prochaine comparution, prévue le 17 mars.

L’acte d’accusation lui reproche d’avoir utilisé le pouvoir de l’État pour favoriser le trafic de drogue.

La capture du président déchu du Venezuela divise énormément au sein de l'électorat et de la classe politique américaine.

Écoutez Sonia Dridi, correspondante à la Maison-Blanche pour France 24 et BFM, analyser l'impact politique de la capture de Maduro aux États-Unis.

«J’ai parlé à plusieurs électeurs qui se demandent pourquoi une telle opération au Venezuela. Surtout, ils veulent que l’administration se concentre davantage sur l’agenda domestique [...] Même au sein du clan MAGA, on ressent un certain mécontentement. C’est donc un pari risqué pour le président américain, à l’approche des élections de mi-mandat.»

Sonia Dridi

Calendrier des pompiers: fin d'une tradition au profit des grands brûlés
La commission
Calendrier des pompiers: fin d'une tradition au profit des grands brûlés
Nostradamus en 2026: le mythe annuel des prophéties décortiqué
Radio textos
Nostradamus en 2026: le mythe annuel des prophéties décortiqué
