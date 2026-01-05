L'année 2025 a été marquée par la domination des sept magnifiques - Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet (Google), Meta (Facebook), Nvidia et Tesla - et par l'essor de l'intelligence artificielle.
À quoi s'attendre pour 2026?
Écoutez le stratège en chef chez Industrielle Alliance, Sébastien McMahon, à ce sujet, lundi, à La commission.
L'expert prévoit une continuité de ces thèmes pour 2026, tout en soulignant l'importance d'une plus grande sélectivité.
Selon lui, les investisseurs devront surveiller de près les entreprises qui construisent concrètement les infrastructures de l'IA, comme les centres de données et le câblage de cuivre, plutôt que de miser uniquement sur les géants technologiques déjà bien établis.
«Construire l'intelligence artificielle en 2025, ça voulait dire d'acheter du Nvidia, d'acheter du Microsoft [...] mais maintenant, 2026, on est rendu beaucoup plus loin dans la chaîne et on regarde les compagnies qui vont vraiment construire les centres de données puis les compagnies d'ingénierie puis le cuivre puis le câblage.»
Autres sujets abordés
- Succès de Wealthsimple: la valorisation de la plateforme atteint 10 milliards de dollars, attirant massivement la jeune génération;
- Secteur automobile en difficulté: une baisse des ventes, notamment chez Tesla, au profit de concurrents comme BYD;
- Perspectives pour le pétrole: un marché en surplus qui devrait maintenir les prix entre 50 $ et 60$ le baril;
- L'argent comme investissement: un actif qui réagit avec plus d'amplitude que l'or aux mouvements de marché;
- Le potentiel de croissance des entreprises québécoises.