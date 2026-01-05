L'année 2025 a été marquée par la domination des sept magnifiques - Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet (Google), Meta (Facebook), Nvidia et Tesla - et par l'essor de l'intelligence artificielle.

À quoi s'attendre pour 2026?

Écoutez le stratège en chef chez Industrielle Alliance, Sébastien McMahon, à ce sujet, lundi, à La commission.

L'expert prévoit une continuité de ces thèmes pour 2026, tout en soulignant l'importance d'une plus grande sélectivité.

Selon lui, les investisseurs devront surveiller de près les entreprises qui construisent concrètement les infrastructures de l'IA, comme les centres de données et le câblage de cuivre, plutôt que de miser uniquement sur les géants technologiques déjà bien établis.