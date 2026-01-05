 Aller au contenu
Économie
Essor de l'intelligence artificielle

Marchés boursiers: à quoi s'attendre pour 2026 ?

par 98.5

0:00
10:01

Entendu dans

La commission

le January 5, 2026 12:48 PM

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Marchés boursiers: à quoi s'attendre pour 2026 ?
L'année 2025 a été marquée par la domination des sept magnifiques - Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet (Google), Meta (Facebook), Nvidia et Tesla - et par l'essor de l'intelligence artificielle / gguy / Adobe Stock

L'année 2025 a été marquée par la domination des sept magnifiques - Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet (Google), Meta (Facebook), Nvidia et Tesla - et par l'essor de l'intelligence artificielle.

À quoi s'attendre pour 2026?

Écoutez le stratège en chef chez Industrielle Alliance, Sébastien McMahon, à ce sujet, lundi, à La commission.

L'expert prévoit une continuité de ces thèmes pour 2026, tout en soulignant l'importance d'une plus grande sélectivité.

Selon lui, les investisseurs devront surveiller de près les entreprises qui construisent concrètement les infrastructures de l'IA, comme les centres de données et le câblage de cuivre, plutôt que de miser uniquement sur les géants technologiques déjà bien établis.

«Construire l'intelligence artificielle en 2025, ça voulait dire d'acheter du Nvidia, d'acheter du Microsoft [...] mais maintenant, 2026, on est rendu beaucoup plus loin dans la chaîne et on regarde les compagnies qui vont vraiment construire les centres de données puis les compagnies d'ingénierie puis le cuivre puis le câblage.» 

Sébastien McMahon

Autres sujets abordés

  • Succès de Wealthsimple: la valorisation de la plateforme atteint 10 milliards de dollars, attirant massivement la jeune génération;
  • Secteur automobile en difficulté: une baisse des ventes, notamment chez Tesla, au profit de concurrents comme BYD;
  • Perspectives pour le pétrole: un marché en surplus qui devrait maintenir les prix entre 50 $ et 60$ le baril;
  • L'argent comme investissement: un actif qui réagit avec plus d'amplitude que l'or aux mouvements de marché;
  • Le potentiel de croissance des entreprises québécoises.

Vous aimerez aussi

Les taxes douanières américaines sur certains produits reportées à 2027
Lacroix le matin
Les taxes douanières américaines sur certains produits reportées à 2027
0:00
7:21
Dépenses du temps des fêtes : quelques trucs pour retrouver la santé financière
Signé les fêtes!
Dépenses du temps des fêtes : quelques trucs pour retrouver la santé financière
0:00
9:47

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans La commission

Voir tout
Le boycottage touristique des Québécois envers les États-Unis se poursuit
Rattrapage
Important baisse des vols
Le boycottage touristique des Québécois envers les États-Unis se poursuit
Calendrier des pompiers: fin d'une tradition au profit des grands brûlés
Rattrapage
Après un quart de siècle
Calendrier des pompiers: fin d'une tradition au profit des grands brûlés
Rénovations en 2026: comment éviter l'explosion des coûts?
Rattrapage
Pression inflationniste
Rénovations en 2026: comment éviter l'explosion des coûts?
Civisme: «C'est un dossier qui relève davantage des parents que des enseigants»
Rattrapage
Un enseignant réagit au vouvoiement obligatoire
Civisme: «C'est un dossier qui relève davantage des parents que des enseigants»
«Il faut que Chrystia Freeland démissionne» -Nathalie Normandeau
Rattrapage
Nouveau poste auprès du gouvernement ukrainien
«Il faut que Chrystia Freeland démissionne» -Nathalie Normandeau
Ex-président du Mouvement Desjardins: Guy Cormier peut-il relancer le PLQ?
Rattrapage
Les auditeurs de La commission répondent: «Non»
Ex-président du Mouvement Desjardins: Guy Cormier peut-il relancer le PLQ?
Conversion de bureaux en logements: un mirage économique?
Rattrapage
Immobilier
Conversion de bureaux en logements: un mirage économique?
Flambée des prix des autos: une tempête parfaite au Québec
Rattrapage
Une période de turbulences dans le marché
Flambée des prix des autos: une tempête parfaite au Québec
Frais de gestion: une révolution silencieuse pour les investisseurs?
Rattrapage
Plus de transparence
Frais de gestion: une révolution silencieuse pour les investisseurs?
«Il y a déjà plus de soldats américains au Groenland que de soldats danois»
Rattrapage
Après le Vénézuela, jusqu'où iront les États-Unis?
«Il y a déjà plus de soldats américains au Groenland que de soldats danois»
L’ombre de Trump sur Caracas: un «kidnapping» géopolitique?
Rattrapage
Pétrole, narcoterrorisme et instabilité régionale
L’ombre de Trump sur Caracas: un «kidnapping» géopolitique?
Consommation des Fêtes: trop de pression et de dépenses?
Rattrapage
La commission
Consommation des Fêtes: trop de pression et de dépenses?
Survivante du cancer, Marie-Fée Pellerin souhaite devenir infirmière
Rattrapage
Lymphome de Hogkin
Survivante du cancer, Marie-Fée Pellerin souhaite devenir infirmière
Ados morts de faim: Comment bien les nourrir?
Rattrapage
Casse-tête pour les parents
Ados morts de faim: Comment bien les nourrir?