Une période de turbulences dans le marché

Le marché automobile québécois traverse une période de turbulences sans précédent. Le prix moyen d'un véhicule neuf a atteint le sommet vertigineux de 63 264$, tandis qu'un véhicule d'occasion de moins de quatre ans se détaille désormais autour de 36 911$ — soit le prix d'une voiture neuve en 2018.

Cette hausse est attribuable à plusieurs facteurs allant de la pandémie en passant par la pénurie de microprocesseurs, les droits tarifaires imposés par l’administration Trump et la transition vers l’électrification.

