Rapport obligatoire pour éclairer les clients

Le nouveau règlement MRC C3 (Modèle de relation client-conseiller, partie 3), a été imposé par l'AMF pour accroître la transparence dans l'industrie financière.

Ainsi, les conseillers devront produire un bilan annuel standardisé, similaire à un tableau nutritionnel, détaillant tous les frais payés (opérations, gestion, commissions).

Contrairement aux pratiques actuelles souvent limitées à des pourcentages flous, ces montants seront obligatoirement affichés en dollars sur la première page du rapport.

Cette mesure permettra aux clients de mieux évaluer la valeur réelle des conseils reçus.

Écoutez Marie-Eve Fournier, chroniqueuse à La Presse et à Lagacé le matin, expliquer le tout en compagnie de Marie-Eve Tremblay, lundi.