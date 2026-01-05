 Aller au contenu
Politique internationale
Pétrole, narcoterrorisme et instabilité régionale

L’ombre de Trump sur Caracas: un «kidnapping» géopolitique?

par 98.5

le 5 janvier 2026 12:34

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
L’ombre de Trump sur Caracas: un «kidnapping» géopolitique?
Un véhicule blindé transportant le président vénézuélien Nicolás Maduro et son épouse Cilia Flores arrive au tribunal fédéral de Manhattan, le lundi 5 janvier 2026, à New York. / (AP Photo/Stefan Jeremiah)

L'arrestation de Nicolas Maduro par les États-Unis, survenue samedi en pleine nuit, a provoqué une onde de choc mondiale. 

Le président déchu fait face à quatre chefs d'accusation graves, dont le narcoterrorisme et le complot pour importer de la cocaïne.

Si l'administration Trump invoque la lutte criminelle, l'expert Jean Daudelin souligne que le contrôle des immenses réserves pétrolières vénézuéliennes reste au cœur de l'équation.

Ce geste, qualifié d'illégal par certains experts en droit international, crée un dangereux précédent et menace de déstabiliser toute la région, incluant la Colombie et Cuba.

Écoutez Jean Daudelin, professeur à l’Université Carleton, à Ottawa, et spécialiste de l’Amérique latine, donner les détails importants à ce sujet, lundi, à La commission

«L'idée qu'on pourrait prendre rapidement le contrôle de l'industrie pétrolière vénézuélienne, ça me semble farfelu. Les spécialistes parlent de dix ans et de 100 milliards d'investissements.»

Jean Daudelin

