Pétrole, narcoterrorisme et instabilité régionale

L'arrestation de Nicolas Maduro par les États-Unis, survenue samedi en pleine nuit, a provoqué une onde de choc mondiale.

Le président déchu fait face à quatre chefs d'accusation graves, dont le narcoterrorisme et le complot pour importer de la cocaïne.

Si l'administration Trump invoque la lutte criminelle, l'expert Jean Daudelin souligne que le contrôle des immenses réserves pétrolières vénézuéliennes reste au cœur de l'équation.

Ce geste, qualifié d'illégal par certains experts en droit international, crée un dangereux précédent et menace de déstabiliser toute la région, incluant la Colombie et Cuba.

Écoutez Jean Daudelin, professeur à l’Université Carleton, à Ottawa, et spécialiste de l’Amérique latine, donner les détails importants à ce sujet, lundi, à La commission.