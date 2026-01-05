Pour leur première émission de 2026, les coanimateurs de La commission, Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, échangent sur leur congé des Fêtes.

Nathalie confie avoir été gravement malade, ce qui l'a forcée à annuler ses réceptions, tout en déplorant la pression sociale et commerciale excessive durant cette période.

Luc, de son côté, raconte avoir reçu de nombreux invités, soulignant le coût élevé et la sophistication croissante des repas.

Le duo termine en souhaitant santé et «zénitude» aux auditeurs pour une année qui s'annonce mouvementée.

Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez raconter leurs congés des Fêtes, lundi, à La commission.