Origines de cette tradition

Pourquoi célèbre-t-on le début de la nouvelle année le 1er janvier? Cette tradition a pourtant changé de date à plusieurs moments dans l'Histoire.

L'historien Jean-François Nadeau explique que les changements au calendrier sont historiquement liés au pouvoir.

«Tous les régimes politiques ont voulu avoir leur propre calendrier. La Révolution française invente un calendrier [...] Les Soviétiques ont eu leur propre calendrier, le régime fasciste de Mussolini a eu son calendrier et les Romains ont leur propre calendrier aussi.»

Écoutez Jean-François Nadeau, historien et chroniqueur au Devoir, retracer les origines du Nouvel An, mercredi, au micro de Marie-Claude Lavallée.