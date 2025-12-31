 Aller au contenu
Société
Origines de cette tradition

Depuis quand célèbre-t-on le Nouvel An le 1er janvier?

par 98.5

0:00
21:55

Entendu dans

L'effet Lavallée

le 31 décembre 2025 11:18

Avec

Marie-Claude Lavallée
Marie-Claude Lavallée
Depuis quand célèbre-t-on le Nouvel An le 1er janvier?
L'effet Lavallée / Cogeco Média

Pourquoi célèbre-t-on le début de la nouvelle année le 1er janvier? Cette tradition a pourtant changé de date à plusieurs moments dans l'Histoire.

L'historien Jean-François Nadeau explique que les changements au calendrier sont historiquement liés au pouvoir.

«Tous les régimes politiques ont voulu avoir leur propre calendrier. La Révolution française invente un calendrier [...] Les Soviétiques ont eu leur propre calendrier, le régime fasciste de Mussolini a eu son calendrier et les Romains ont leur propre calendrier aussi.»

Écoutez Jean-François Nadeau, historien et chroniqueur au Devoir, retracer les origines du Nouvel An, mercredi, au micro de Marie-Claude Lavallée.

«Ça nous rappelle à l'idée que c'est une convention que les humains ont entre eux, que le début d'année commence quelque part parce qu'on aime ça, avoir des points de repère, des commencements, des fins. Alors pendant très longtemps, le 1ᵉʳ janvier, c'était pas pantoute le début de l'année.»

Jean-François Nadeau

Autres sujets abordés

  • Les traditions familiales québécoises;
  • Les jeux de cartes au centre des réunions de famille du Nouvel An;
  • La place des chansons à répondre dans le folklore.

Vous aimerez aussi

«Les deux ennemis du bonheur, c'est la comparaison et la solitude» -Maude Goyer
Le Québec maintenant
«Les deux ennemis du bonheur, c'est la comparaison et la solitude» -Maude Goyer
0:00
7:51
«Il y a 1,3 million de personnes qui ne savent pas où se loger à Gaza»
Lacroix le matin
«Il y a 1,3 million de personnes qui ne savent pas où se loger à Gaza»
0:00
17:32

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans L'effet Lavallée

Voir tout
Isabelle Pagé présente son nouveau livre «Je suis où»
Rattrapage
Croissance personnelle
Isabelle Pagé présente son nouveau livre «Je suis où»
Séries télés 2025: «On peut parler de l'année Empathie»
Rattrapage
Que nous réserve la prochaine année?
Séries télés 2025: «On peut parler de l'année Empathie»
La société nous pousse-t-elle à travailler au détriment de nos amitiés?
Rattrapage
Relations interpersonnelles
La société nous pousse-t-elle à travailler au détriment de nos amitiés?
Mario Girard raconte sa visite du bureau de Félix Leclerc
Rattrapage
Un cadre émouvant
Mario Girard raconte sa visite du bureau de Félix Leclerc
Temps des Fêtes: «L'étiquette s'ajuste, c'est une question de respect»
Rattrapage
Règles à respecter lors des réunions familiales
Temps des Fêtes: «L'étiquette s'ajuste, c'est une question de respect»
Les technologies «s'amplifient» au fil du temps et ce sera encore le cas en 2026
Rattrapage
Quelles seront les nouveautés l'an prochain?
Les technologies «s'amplifient» au fil du temps et ce sera encore le cas en 2026
«Le vidangeur est l'ouvrier le plus apparent et c'est celui qu'on ne voit pas»
Rattrapage
Déchets produits dans le temps des Fêtes
«Le vidangeur est l'ouvrier le plus apparent et c'est celui qu'on ne voit pas»
Comment préserver la santé de ses animaux pendant le temps des fêtes?
Rattrapage
Stress et éléments dangereux
Comment préserver la santé de ses animaux pendant le temps des fêtes?
«La scène, maintenant, c'est rendu un acte spirituel» -Yves Lambert
Rattrapage
50 ans de passion pour la musique traditionnelle
«La scène, maintenant, c'est rendu un acte spirituel» -Yves Lambert
Vols retardés ou annulés: guide pratique de vos droits et recours
Rattrapage
Indemnisations aériennes
Vols retardés ou annulés: guide pratique de vos droits et recours
Bilan 2025: les tops et flops de la réputation médiatique
Rattrapage
Les moments marquants de l'année
Bilan 2025: les tops et flops de la réputation médiatique
Aéroport et circulation routière: quel est le portrait de la situation?
Rattrapage
Pluie verglaçante
Aéroport et circulation routière: quel est le portrait de la situation?
Les origines de Noël: entre traditions religieuses et réalités archéologiques
Rattrapage
Mythes historiques entourant la naissance de Jésus
Les origines de Noël: entre traditions religieuses et réalités archéologiques
Raed Hammoud: l’art de l’intégration à travers «Immigrant de souche»
Rattrapage
L’identité plurielle et le parcours inspirant
Raed Hammoud: l’art de l’intégration à travers «Immigrant de souche»