Origines de cette tradition

Pourquoi célèbre-t-on le début de la nouvelle année le 1er janvier? Cette tradition a pourtant changé de date à plusieurs moments dans l'Histoire.
L'historien Jean-François Nadeau explique que les changements au calendrier sont historiquement liés au pouvoir.
«Tous les régimes politiques ont voulu avoir leur propre calendrier. La Révolution française invente un calendrier [...] Les Soviétiques ont eu leur propre calendrier, le régime fasciste de Mussolini a eu son calendrier et les Romains ont leur propre calendrier aussi.»
Écoutez Jean-François Nadeau, historien et chroniqueur au Devoir, retracer les origines du Nouvel An, mercredi, au micro de Marie-Claude Lavallée.
«Ça nous rappelle à l'idée que c'est une convention que les humains ont entre eux, que le début d'année commence quelque part parce qu'on aime ça, avoir des points de repère, des commencements, des fins. Alors pendant très longtemps, le 1ᵉʳ janvier, c'était pas pantoute le début de l'année.»
