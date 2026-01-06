 Aller au contenu
Hockey
Le sport national

Les Québécois disparaissent de l'élite du hockey: ça vous dérange?

par 98.5

0:00
30:54

Entendu dans

Radio textos

le 6 janvier 2026 10:58

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Jean-Michel Bourque
Jean-Michel Bourque
Les Québécois disparaissent de l'élite du hockey: ça vous dérange?
Les Québécois sont de moins en moins nombreux parmi l'élite du hockey, met de l'avant un article du Journal de Montréal. / Dusan Petkovic / Adobe Stock

Les Québécois sont de moins en moins nombreux parmi l'élite du hockey, met de l'avant un article du Journal de Montréal

Effectivement, aucun Québécois ne figure dans l'équipe olympique canadienne ni dans le top 100 des meilleurs pointeurs de la LNH, une première depuis 108 ans. 

Cette nouvelle réalité affecte-t-elle votre fierté nationale?

Écoutez Marie-Eve Tremblay en discuter avec Jean-Michel Bourque, chroniqueur sportif à l’émission Lagacé le matin

«C'est un problème criant et j'ai l'impression qu'au Québec, on s'est un peu perdu dans notre sport national. Avec une division dans le hockey civil, le hockey scolaire... on ne s'y retrouve plus. Et ça fait en sorte que tu n'as plus vraiment de hockey d'élite à proprement dit. Il y a trop de joueurs éparpillés un peu partout. Il est là, le gros problème dans le hockey québécois.»

Jean-Michel Bourque

Vous aimerez aussi

Voyage du temps des Fêtes: «Les choses ont commencé à tomber en place»
La commission
Voyage du temps des Fêtes: «Les choses ont commencé à tomber en place»
0:00
10:44
Un triomphe qui vient à point pour la Victoire
Les amateurs de sports
Un triomphe qui vient à point pour la Victoire
0:00
11:05

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Radio textos

Voir tout
Comment réduire sa consommation de sucre au quotidien?
Rattrapage
Livre «Stop au sucre»
Comment réduire sa consommation de sucre au quotidien?
Drogues en vente sur Facebook: les failles béantes de la modération numérique
Rattrapage
Une problématique alarmante
Drogues en vente sur Facebook: les failles béantes de la modération numérique
L’«effet Maduro»: pourquoi son ensemble Nike est-il en rupture de stock?
Rattrapage
Symbolisme vestimentaire
L’«effet Maduro»: pourquoi son ensemble Nike est-il en rupture de stock?
Nostradamus en 2026: le mythe annuel des prophéties décortiqué
Rattrapage
Actualité paranormale
Nostradamus en 2026: le mythe annuel des prophéties décortiqué
Transparence financière: vos frais de gestion bientôt révélés en dollars
Rattrapage
Rapport obligatoire pour éclairer les clients
Transparence financière: vos frais de gestion bientôt révélés en dollars
Le vouvoiement à l'école: une fausse solution contre la violence scolaire?
Rattrapage
Civilité et éducation
Le vouvoiement à l'école: une fausse solution contre la violence scolaire?
La capture de Maduro: un signal d'alarme pour la souveraineté du Québec?
Rattrapage
Imprévisibilité américaine
La capture de Maduro: un signal d'alarme pour la souveraineté du Québec?
Quelle est la couleur de l'année 2026?
Rattrapage
Tendances
Quelle est la couleur de l'année 2026?
Voyager seul à l'étranger: «C'est faire ce qu'on veut quand on veut!»
Rattrapage
Vous en avez déjà rêvé?
Voyager seul à l'étranger: «C'est faire ce qu'on veut quand on veut!»
Quels maux peuvent être soignés par une visite à la pharmacie?
Rattrapage
Santé
Quels maux peuvent être soignés par une visite à la pharmacie?
La mode nous pousse-t-elle à la consommation?
Rattrapage
Tendances 2026
La mode nous pousse-t-elle à la consommation?
Isabelle Pagé présente son nouveau livre «Je suis où»
Rattrapage
Croissance personnelle
Isabelle Pagé présente son nouveau livre «Je suis où»
Séries télés 2025: «On peut parler de l'année Empathie»
Rattrapage
Que nous réserve la prochaine année?
Séries télés 2025: «On peut parler de l'année Empathie»
Depuis quand célèbre-t-on le Nouvel An le 1er janvier?
Rattrapage
Origines de cette tradition
Depuis quand célèbre-t-on le Nouvel An le 1er janvier?