Le sport national

Les Québécois sont de moins en moins nombreux parmi l'élite du hockey, met de l'avant un article du Journal de Montréal.

Effectivement, aucun Québécois ne figure dans l'équipe olympique canadienne ni dans le top 100 des meilleurs pointeurs de la LNH, une première depuis 108 ans.

Cette nouvelle réalité affecte-t-elle votre fierté nationale?

