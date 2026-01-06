Le sport national

Les Québécois sont de moins en moins nombreux parmi l'élite du hockey, met de l'avant un article du Journal de Montréal.
Effectivement, aucun Québécois ne figure dans l'équipe olympique canadienne ni dans le top 100 des meilleurs pointeurs de la LNH, une première depuis 108 ans.
Cette nouvelle réalité affecte-t-elle votre fierté nationale?
Écoutez Marie-Eve Tremblay en discuter avec Jean-Michel Bourque, chroniqueur sportif à l’émission Lagacé le matin.
«C'est un problème criant et j'ai l'impression qu'au Québec, on s'est un peu perdu dans notre sport national. Avec une division dans le hockey civil, le hockey scolaire... on ne s'y retrouve plus. Et ça fait en sorte que tu n'as plus vraiment de hockey d'élite à proprement dit. Il y a trop de joueurs éparpillés un peu partout. Il est là, le gros problème dans le hockey québécois.»