Symbolisme vestimentaire

C'est un phénomène de consommation inattendu: l'ensemble Nike porté par Nicolas Maduro lors de sa capture au Venezuela est devenu introuvable sur le marché, tellement il est populaire!

Guillaume Houle, spécialiste de l'image, explique que le vêtement constitue un langage social puissant permettant de s'identifier à un groupe ou à une culture.

Plusieurs facteurs expliquent cet engouement, notamment l'attrait pour des figures criminelles ou «mafieuses».

Écoutez Guillaume Houle, directeur affaires publiques chez Aucoin stratégie et communication, en discuter, mardi à Radio textos.