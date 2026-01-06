Symbolisme vestimentaire

 Aller au contenu
L’«effet Maduro»: pourquoi son ensemble Nike est-il en rupture de stock?

par 98.5

Entendu dans

Radio textos

le 6 janvier 2026 11:05

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
L'attrait pour des figures criminelles ou «mafieuses» expliquerait la popularité du «Look Maduro». / Jason Fochtman/Houston Chronicle via AP

C'est un phénomène de consommation inattendu: l'ensemble Nike porté par Nicolas Maduro lors de sa capture au Venezuela est devenu introuvable sur le marché, tellement il est populaire!

Guillaume Houle, spécialiste de l'image, explique que le vêtement constitue un langage social puissant permettant de s'identifier à un groupe ou à une culture.

Plusieurs facteurs expliquent cet engouement, notamment l'attrait pour des figures criminelles ou «mafieuses».

Écoutez Guillaume Houle, directeur affaires publiques chez Aucoin stratégie et communication, en discuter, mardi à Radio textos

