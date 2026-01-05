Désinformation et images truquées

Le chroniqueur Frédéric Labelle et l'animateur Patrick Lagacé discutent de Grok, l'outil d'intelligence artificielle intégré à la plateforme X par Elon Musk.

Conçu pour résumer l'actualité en temps réel, Grok a récemment fait l'objet de dérapages inquiétants.

Des utilisateurs ont détourné ses capacités de modification d'images pour créer du contenu suggestif, impliquant même des mineurs, ou pour manipuler des logos et des portraits de personnalités publiques.

Ce flou croissant entre le réel et le généré inquiète, d'autant plus que des médias traditionnels se font parfois piéger par ces images de synthèse, poussant des pays comme la France et l'Inde à intervenir.

Écoutez la chronique Les réseaux sociaux dans l'oeil de Frédéric Labelle, lundi, à l'émission Lagacé le matin.