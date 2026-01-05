Montée de la violence dans le système scolaire

Les élèves de toutes les écoles du Québec doivent désormais vouvoyer leurs enseignants et s’adresser à eux en disant monsieur et madame.

Ces nouvelles règles adoptées par l’ancien ministre de l’Éducation Bernard Drainville visent à rétablir le civisme dans les écoles.

Est-ce vraiment la meilleure manière de le faire?

Écoutez la ministre de l'Éducation, Sonia LeBel, aborder le tout, lundi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

On traite aussi de la montée de la violence dans les écoles, citant une hausse de 20% des cas entre 2019 et 2023, selon la CNESST, soulignant la priorité d’améliorer l’école publique en traitant la pénurie de places et d’enseignants, de même que la gestion des risques dans les cours d’école.