«La laïcité, ça s'adresse aux employés de l'État»

L’ancienne présidente du Conseil du statut de la femme, Christiane Pelchat, réagit aux velléités du ministre Jean-François Roberge d’interdire le port de signes religieux aux intervenants de la DPJ.

Bien qu'elle prône un milieu neutre pour les enfants, Mme Pelchat souligne que son récent rapport n’incluait pas cette recommandation spécifique.

Elle s'inquiète particulièrement de l'application élargie de la loi aux bénévoles dans les écoles, affirmant que le devoir de neutralité doit s'appliquer aux employés de l’État et non aux parents.

Selon elle, le gouvernement doit faire preuve de leadership pour clarifier ces distinctions auprès du public.

Écoutez Christiane Pelchat, coprésidente du Comité d'étude sur le respect des principes de la Loi sur la laïcité de l'État et sur les influences religieuses, vendredi.