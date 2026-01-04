Chronique réseaux sociaux

Les réseaux sont omniprésents dans notre quotidien et peuvent créer un sentiment de stress chez certaines personnes. Comment réduire l'anxiété reliée à ces plateformes sociales numériques?

Écoutez la chroniqueuse Ariane Brunet, qui utilise beaucoup les médias sociaux, donner quelques astuces aux auditeurs de l'émission Signé les fêtes, ce dimanche.