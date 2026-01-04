Chronique réseaux sociaux

Les réseaux sont omniprésents dans notre quotidien et peuvent créer un sentiment de stress chez certaines personnes. Comment réduire l'anxiété reliée à ces plateformes sociales numériques?
Écoutez la chroniqueuse Ariane Brunet, qui utilise beaucoup les médias sociaux, donner quelques astuces aux auditeurs de l'émission Signé les fêtes, ce dimanche.
«Mon premier conseil serait, si possible, de ne pas commencer votre journée en ouvrant les applications. Vous pouvez ouvrir votre cell, mais je vous conseille de réduire votre consommation dès le matin. À titre personnel, je me rends compte que je suis plus anxieuse quand je me réveille en regardant Instagram. J'ai commencé à ouvrir Instagram uniquement à 12 h et ça a changé mon rapport aux réseaux sociaux.»