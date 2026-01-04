La série Heated Rivalry, qui met en vedette deux jeunes joueurs de hockey qui entretiennent secrètement une relation amoureuse, a connu un succès international et aura une deuxième saison.
Écoutez Daphnée Malboeuf discuter de cette série qu'elle estime très importante, dimanche, lors de son bilan de l'actualité sportive au micro de Jean-François Baril.
«Je vis peut-être dans une utopie, dans un monde de licornes, mais je pense que ce genre de série là est nécessaire pour ouvrir la porte à des conversations. Ça pourrait aussi ouvrir les yeux à plusieurs personnes qui réaliseraient que ce n’est pas si pire que ça finalement. Puis savoir que tout est possible. Tu peux jouer au hockey, tu peux avoir la relation que tu veux.»