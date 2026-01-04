 Aller au contenu
Sports
Actualité sportive

Heated Rivalry : «C'est nécessaire pour ouvrir la porte à des conversations»

par 98.5

0:00
7:43

Entendu dans

Signé les fêtes!

le 4 janvier 2026 10:32

Avec

Jean-François Baril
Jean-François Baril
Heated Rivalry : «C'est nécessaire pour ouvrir la porte à des conversations»
Daphnée Malboeuf / Cogeco Média

La série Heated Rivalry, qui met en vedette deux jeunes joueurs de hockey qui entretiennent secrètement une relation amoureuse, a connu un succès international et aura une deuxième saison.

Écoutez Daphnée Malboeuf discuter de cette série qu'elle estime très importante, dimanche, lors de son bilan de l'actualité sportive au micro de Jean-François Baril.

«Je vis peut-être dans une utopie, dans un monde de licornes, mais je pense que ce genre de série là est nécessaire pour ouvrir la porte à des conversations. Ça pourrait aussi ouvrir les yeux à plusieurs personnes qui réaliseraient que ce n’est pas si pire que ça finalement. Puis savoir que tout est possible. Tu peux jouer au hockey, tu peux avoir la relation que tu veux.»

Daphnée Malboeuf

Vous aimerez aussi

Remise des trophées de mi-saison à travers la LNH
Le hockey des Canadiens
Remise des trophées de mi-saison à travers la LNH
0:00
49:18
Une victoire des Buccaneers face aux Panthers sous la pluie battante
Signé les fêtes!
Une victoire des Buccaneers face aux Panthers sous la pluie battante
0:00
5:00

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Signé les fêtes!

Voir tout
Vouvoiement : «Je comprends les profs de se demander c'est quoi cette affaire»
Rattrapage
Pierre-Luc Pomerleau à J'en reviens pas
Vouvoiement : «Je comprends les profs de se demander c'est quoi cette affaire»
Voyager de façon écoresponsable, c’est possible?
Rattrapage
Chronique voyage
Voyager de façon écoresponsable, c’est possible?
Les Canadiens terminent le voyage du temps des fêtes face aux Stars
Rattrapage
Match des Canadiens face aux Stars
Les Canadiens terminent le voyage du temps des fêtes face aux Stars
«On veut que ça apporte du bonheur dans la vie des gens»- Jean-Philippe Dion
Rattrapage
Nouvelle émission Sucré Givré à TVA
«On veut que ça apporte du bonheur dans la vie des gens»- Jean-Philippe Dion
Vaccination : «Il faut retrouver un dialogue rassurant»
Rattrapage
Rougeole, syphilis, et tuberculose
Vaccination : «Il faut retrouver un dialogue rassurant»
Reprendre de bonnes attitudes : «Notre meilleur allié, c'est la régularité»
Rattrapage
Chronique santé
Reprendre de bonnes attitudes : «Notre meilleur allié, c'est la régularité»
Des astuces pour réduire son anxiété reliée aux médias sociaux
Rattrapage
Chronique réseaux sociaux
Des astuces pour réduire son anxiété reliée aux médias sociaux
Une victoire des Buccaneers face aux Panthers sous la pluie battante
Rattrapage
Actualité sportive
Une victoire des Buccaneers face aux Panthers sous la pluie battante
Adam El Mouna :  «Je suis une fan finie»
Rattrapage
Chronique culturelle
Adam El Mouna :  «Je suis une fan finie»
«La seule chose qui a changé, c'est que Maduro n'est pas au pouvoir»
Rattrapage
Capture du président vénézuélien
«La seule chose qui a changé, c'est que Maduro n'est pas au pouvoir»
Dépenses du temps des fêtes : quelques trucs pour retrouver la santé financière
Rattrapage
Chronique économique
Dépenses du temps des fêtes : quelques trucs pour retrouver la santé financière
«Ce qui a fait défaut c'est surtout l'exécution en première période»
Rattrapage
Défaite de 2-0 face aux Blues
«Ce qui a fait défaut c'est surtout l'exécution en première période»
Billy Joel fait un retour surprise sur scène au Wellington Amphitheater
Rattrapage
Chronique culturelle
Billy Joel fait un retour surprise sur scène au Wellington Amphitheater
«La suite sera pas mal plus compliquée» -Guillaume Lavoie
Rattrapage
Capture de Maduro par les États-Unis
«La suite sera pas mal plus compliquée» -Guillaume Lavoie