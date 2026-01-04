 Aller au contenu
Match des Canadiens face aux Stars

Les Canadiens terminent le voyage du temps des fêtes face aux Stars

par 98.5

0:00
9:03

Signé les fêtes!

le 4 janvier 2026 10:03

Martin McGuire
Martin McGuire
Jean-François Baril
Jean-François Baril
Les Canadiens terminent le voyage du temps des fêtes face aux Stars
Martin McGuire / Cogeco Média

Les Canadiens de Montréal termineront leur séquence de sept matchs à l'étranger en affrontant les Stars de Dallas, dimanche après-midi, après une défaite de 2-0 face au Blues de Saint-Louis la veille.   

Une victoire permettrait aux hommes de Martin St Louis de ramener dix des 14 points sur la table suite à ce périple sur la route. La rencontre représentera également pour ces derniers une occasion de venger le cuisant revers de 7-0 qu'ils ont subie face aux Stars au Centre Bell en novembre.

Écoutez Martin McGuire mettre la table pour cette rencontre, dimanche, au micro de Daphnée Malboeuf.

