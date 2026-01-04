Cet été, le chanteur Adam El Mouna a remporté le 57e Festival international de la chanson de Granby. Il était toutefois connu du public depuis son apparition à La Voix en 2023.

Écoutez Marjorie Vallée profiter de sa chronique culturelle, ce dimanche, au micro de Jean-François Baril, pour présenter cet artiste qu'elle aime particulièrement.