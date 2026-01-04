Cet été, le chanteur Adam El Mouna a remporté le 57e Festival international de la chanson de Granby. Il était toutefois connu du public depuis son apparition à La Voix en 2023.
Écoutez Marjorie Vallée profiter de sa chronique culturelle, ce dimanche, au micro de Jean-François Baril, pour présenter cet artiste qu'elle aime particulièrement.
«Je suis une fan finie. Je suis celle qui aime toutes les vidéos qui vont commenter. C'est moi! Je suis complètement gossante. Il doit être tanné de moi. Mais pour vrai, j'adore ce qu'il fait.»