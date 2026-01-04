Chronique santé

Le temps des fêtes était l'occasion parfaite de participer à des repas très abondants et de mettre de côté les entrainements intensifs. Mais après cette période, plusieurs personnes peinent à reprendre leurs saines habitudes de vie.

Écoutez Josée Lavigueur, professeure d’éducation physique et fondatrice de Ma Zone Fit, donner quelques trucs pour se remettre en forme et partir l’année du bon pied, dimanche, au micro de Jean-François Baril.