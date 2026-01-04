Chronique économique

Nombreux sont ceux qui ont largement augmenté les dépenses au cours du temps des fêtes, que ce soit pour offrir des cadeaux à sa famille ou pour participer aux abondants soupers de Noël et du jour de l'an.
Mais comment retrouver la santé financière après cette période dispendieuse?
Écoutez le chroniqueur économique Philippe Goulet-Coulombe se pencher sur le sujet, dimanche, au micro de Jean-François Baril.
«Faire l'inventaire, c'est vraiment juste de faire l'état des lieux. Je pense que l'évitement, c'est le pire ennemi. Il faut savoir l'état des lieux. Donc, la première chose à faire, c'est d'empiler ses reçus. Dans cet inventaire-là, il va y avoir des petites dettes et de grosses dettes. Le plus facile généralement, pour manger un éléphant, c'est d'y aller une bouchée à la fois.»