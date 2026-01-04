Capture de Maduro par les États-Unis

Plus de 24 heures se sont écoulées depuis que les États-Unis ont capturé le président du Venezuela Nicolás Maduro. Il se trouve présentement en sol américain, où il devrait être jugé pour des accusations concernant le trafic de drogues.

Écoutez Guillaume Lavoie, spécialiste de la politique américaine, en discuter lors de sa chronique internationale au micro de Jean-François Baril.