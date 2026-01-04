Capture de Maduro par les États-Unis

Plus de 24 heures se sont écoulées depuis que les États-Unis ont capturé le président du Venezuela Nicolás Maduro. Il se trouve présentement en sol américain, où il devrait être jugé pour des accusations concernant le trafic de drogues.
Écoutez Guillaume Lavoie, spécialiste de la politique américaine, en discuter lors de sa chronique internationale au micro de Jean-François Baril.
«La suite est pas mal plus compliquée. Qui va gouverner le Venezuela, et comment? Parce que, si on reprochait à Nicolas Maduro d'être un président illégitime qui se maintient au pouvoir par la fraude, l'intimidation et la violence, l'autre qui va suivre sera-t-il vu comme plus légitime ou mieux? C'est loin d'être clair. Il va y avoir des besoins scolaires, des besoins hospitaliers, des besoins de manger trois repas par jour. Et à partir du moment où Donald Trump dit : c'est nous qui allons le gérer. Ça va être faute à Trump alors de mettre des choses en place.»