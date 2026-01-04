Pierre-Luc Pomerleau à J'en reviens pas

Lors du segment J'en reviens pas! l'animateur Jean-François Baril tend le micro à une personnalité publique pour la laisser s'exprimer sur un sujet qui la choque.

Écoutez l'humoriste et imitateur à ses heures, Pierre-Luc Pomerleau, qui est l'invité de l'émission Signé les fêtes! ce dimanche.