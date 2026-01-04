Pierre-Luc Pomerleau à J'en reviens pas

Lors du segment J'en reviens pas! l'animateur Jean-François Baril tend le micro à une personnalité publique pour la laisser s'exprimer sur un sujet qui la choque.
Écoutez l'humoriste et imitateur à ses heures, Pierre-Luc Pomerleau, qui est l'invité de l'émission Signé les fêtes! ce dimanche.
«Les professeurs, surtout ceux de maternelle, sont comme : ben voyons donc! le vouvoiement en maternelle! Puis je suis un peu d'accord avec eux. Ma fille est là en maternelle en ce moment, puis au niveau du langage, il y a eu un petit retard. Elle n’est pas en détresse de langage. Mais tu ajoutes une coche avec le vouvoiement alors qu'elle est déjà mêlée. Je comprends les profs de se demander c'est quoi cette affaire-là!»
