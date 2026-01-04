 Aller au contenu
Société
Rougeole, syphilis, et tuberculose

Vaccination : «Il faut retrouver un dialogue rassurant»

par 98.5

0:00
8:50

Entendu dans

Signé les fêtes!

le 4 janvier 2026 09:37

Avec

Jean-François Baril
Jean-François Baril
Vaccination : «Il faut retrouver un dialogue rassurant»
Certaines maladies infectieuses, comme la rougeole, la syphilis, et la tuberculose, qui semblaient éradiquées depuis plusieurs années, ont fait leur retour au cours des derniers mois. / Lindsey Wasson / Adobe Stock

Certaines maladies infectieuses, comme la rougeole, la syphilis, et la tuberculose, qui semblaient éradiquées depuis plusieurs années, ont fait leur retour au cours des derniers mois. 

Comment expliquer ce phénomène ? 

Écoutez Nathalie Grandvaux, chercheuse au centre de recherche du CHUM/directrice du laboratoire interaction hôte/virus, en discuter dimanche avec Jean-François Baril.  

«Pour certaines maladies, c'est lié à une baisse de la vaccination. Donc c'est assez simple, théoriquement, de retourner à un niveau de vaccination, je dirais, prépandémie. Mais ce n’est pas si simple à faire. Il faut rassurer par rapport aux maladies, mais par rapport aux vaccins aussi. Retrouver un dialogue qui puisse rassurer les gens par rapport à la vaccination pour ces maladies là et faire en sorte qu'on retrouve ce niveau de protection.»

Nathalie Grandvaux

Vous aimerez aussi

Voyager de façon écoresponsable, c’est possible?
Signé les fêtes!
Voyager de façon écoresponsable, c’est possible?
0:00
8:38
Reprendre de bonnes attitudes : «Notre meilleur allié, c'est la régularité»
Signé les fêtes!
Reprendre de bonnes attitudes : «Notre meilleur allié, c'est la régularité»
0:00
9:14

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Signé les fêtes!

Voir tout
Voyager de façon écoresponsable, c’est possible?
Rattrapage
Chronique voyage
Voyager de façon écoresponsable, c’est possible?
Les Canadiens terminent le voyage du temps des fêtes face aux Stars
Rattrapage
Match des Canadiens face aux Stars
Les Canadiens terminent le voyage du temps des fêtes face aux Stars
«On veut que ça apporte du bonheur dans la vie des gens»- Jean-Philippe Dion
Rattrapage
Nouvelle émission Sucré Givré à TVA
«On veut que ça apporte du bonheur dans la vie des gens»- Jean-Philippe Dion
Reprendre de bonnes attitudes : «Notre meilleur allié, c'est la régularité»
Rattrapage
Chronique santé
Reprendre de bonnes attitudes : «Notre meilleur allié, c'est la régularité»
Des astuces pour réduire son anxiété reliée aux médias sociaux
Rattrapage
Chronique réseaux sociaux
Des astuces pour réduire son anxiété reliée aux médias sociaux
Une victoire des Buccaneers face aux Panthers sous la pluie battante
Rattrapage
Actualité sportive
Une victoire des Buccaneers face aux Panthers sous la pluie battante
Adam El Mouna :  «Je suis une fan finie»
Rattrapage
Chronique culturelle
Adam El Mouna :  «Je suis une fan finie»
«La seule chose qui a changé, c'est que Maduro n'est pas au pouvoir»
Rattrapage
Capture du président vénézuélien
«La seule chose qui a changé, c'est que Maduro n'est pas au pouvoir»
Dépenses du temps des fêtes : quelques trucs pour retrouver la santé financière
Rattrapage
Chronique économique
Dépenses du temps des fêtes : quelques trucs pour retrouver la santé financière
«Ce qui a fait défaut c'est surtout l'exécution en première période»
Rattrapage
Défaite de 2-0 face aux Blues
«Ce qui a fait défaut c'est surtout l'exécution en première période»
Billy Joel fait un retour surprise sur scène au Wellington Amphitheater
Rattrapage
Chronique culturelle
Billy Joel fait un retour surprise sur scène au Wellington Amphitheater
«La suite sera pas mal plus compliquée» -Guillaume Lavoie
Rattrapage
Capture de Maduro par les États-Unis
«La suite sera pas mal plus compliquée» -Guillaume Lavoie
«J'ai gagné à la loto de la vie»- Jocelyn Beauvillier
Rattrapage
Il reçoit un rein de son ancien élève
«J'ai gagné à la loto de la vie»- Jocelyn Beauvillier
Capture de Maduro par les États-Unis : quel est le portrait de la situation?
Rattrapage
Revue de presse
Capture de Maduro par les États-Unis : quel est le portrait de la situation?