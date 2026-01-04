Rougeole, syphilis, et tuberculose

Certaines maladies infectieuses, comme la rougeole, la syphilis, et la tuberculose, qui semblaient éradiquées depuis plusieurs années, ont fait leur retour au cours des derniers mois.

Comment expliquer ce phénomène ?

Écoutez Nathalie Grandvaux, chercheuse au centre de recherche du CHUM/directrice du laboratoire interaction hôte/virus, en discuter dimanche avec Jean-François Baril.