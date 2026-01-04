Rougeole, syphilis, et tuberculose

Certaines maladies infectieuses, comme la rougeole, la syphilis, et la tuberculose, qui semblaient éradiquées depuis plusieurs années, ont fait leur retour au cours des derniers mois.
Comment expliquer ce phénomène ?
Écoutez Nathalie Grandvaux, chercheuse au centre de recherche du CHUM/directrice du laboratoire interaction hôte/virus, en discuter dimanche avec Jean-François Baril.
«Pour certaines maladies, c'est lié à une baisse de la vaccination. Donc c'est assez simple, théoriquement, de retourner à un niveau de vaccination, je dirais, prépandémie. Mais ce n’est pas si simple à faire. Il faut rassurer par rapport aux maladies, mais par rapport aux vaccins aussi. Retrouver un dialogue qui puisse rassurer les gens par rapport à la vaccination pour ces maladies là et faire en sorte qu'on retrouve ce niveau de protection.»