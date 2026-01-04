Nouvelle émission Sucré Givré à TVA

Jean-Philippe Dion animera bientôt la toute nouvelle émission Sucré Givré, un magazine culturel de TVA qui débutera dès le retour du temps des fêtes.
Écoutez l'animateur de cette nouvelle production en discuter dimanche, au micro de Marjorie Vallée, à l'émission Signé les fêtes.
«On voulait ramener du culturel en heure de grande écoute la semaine, l'hiver, à TVA. Puis la deuxième chose, c'était aussi que ce soit très festif. On voulait quand même vraiment que ça donne le sourire aux gens parce que l'actualité des dernières heures est assez lourde. On veut vraiment que ça apporte du bonheur dans la vie des gens. C'est important pour nous aussi d'aller chercher des gens pleins de talents, mais moins connus du grand public ou qui ont une très grande notoriété sur le numérique.»