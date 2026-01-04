 Aller au contenu
Sports
Défaite de 2-0 face aux Blues

«Ce qui a fait défaut c'est surtout l'exécution en première période»

par 98.5

0:00
2:26

Entendu dans

Signé les fêtes!

le January 4, 2026 8:11 AM

Avec

Jean-François Baril
Jean-François Baril
«Ce qui a fait défaut c'est surtout l'exécution en première période»
Les Canadiens de Montréal se sont inclinés par la maque de 2-0 face aux Blues de Saint-Louis, samedi après-midi, à l'avant-dernier match du temps des fêtes. / Jeff Roberson / The Associated Press

Les Canadiens de Montréal se sont inclinés par la maque de 2-0 face aux Blues de Saint-Louis, samedi après-midi, à l'avant-dernier match du temps des fêtes. 

Écoutez Daphnée Malboeuf brosser le portrait de cette rencontre, dimanche, lors de son bilan de l’actualité sportive au micro de Jean-François Baril.

«Évidemment, ce qui a fait défaut, c'est l'exécution, surtout en première période, puis le manque de gain en avantage numérique. Mais on aura l'occasion de se reprendre face aux Stars de Dallas. Et ce sera le dernier arrêt de ce long périple du temps des Fêtes.»

Daphnée Malboeuf

Vous aimerez aussi

Remise des trophées de mi-saison à travers la LNH
Le hockey des Canadiens
Remise des trophées de mi-saison à travers la LNH
0:00
49:18
«On a eu un déclic en deuxième, mais on n'a pas été capable de marquer»
Le hockey des Canadiens
«On a eu un déclic en deuxième, mais on n'a pas été capable de marquer»
0:00
9:52

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Signé les fêtes!

Voir tout
Voyager de façon écoresponsable, c’est possible?
Rattrapage
Chronique voyage
Voyager de façon écoresponsable, c’est possible?
Les Canadiens terminent le voyage du temps des fêtes face aux Stars
Rattrapage
Match des Canadiens face aux Stars
Les Canadiens terminent le voyage du temps des fêtes face aux Stars
«On veut que ça apporte du bonheur dans la vie des gens»- Jean-Philippe Dion
Rattrapage
Nouvelle émission Sucré Givré à TVA
«On veut que ça apporte du bonheur dans la vie des gens»- Jean-Philippe Dion
Vaccination : «Il faut retrouver un dialogue rassurant»
Rattrapage
Rougeole, syphilis, et tuberculose
Vaccination : «Il faut retrouver un dialogue rassurant»
Reprendre de bonnes attitudes : «Notre meilleur allié, c'est la régularité»
Rattrapage
Chronique santé
Reprendre de bonnes attitudes : «Notre meilleur allié, c'est la régularité»
Des astuces pour réduire son anxiété reliée aux médias sociaux
Rattrapage
Chronique réseaux sociaux
Des astuces pour réduire son anxiété reliée aux médias sociaux
Une victoire des Buccaneers face aux Panthers sous la pluie battante
Rattrapage
Actualité sportive
Une victoire des Buccaneers face aux Panthers sous la pluie battante
Adam El Mouna :  «Je suis une fan finie»
Rattrapage
Chronique culturelle
Adam El Mouna :  «Je suis une fan finie»
«La seule chose qui a changé, c'est que Maduro n'est pas au pouvoir»
Rattrapage
Capture du président vénézuélien
«La seule chose qui a changé, c'est que Maduro n'est pas au pouvoir»
Dépenses du temps des fêtes : quelques trucs pour retrouver la santé financière
Rattrapage
Chronique économique
Dépenses du temps des fêtes : quelques trucs pour retrouver la santé financière
Billy Joel fait un retour surprise sur scène au Wellington Amphitheater
Rattrapage
Chronique culturelle
Billy Joel fait un retour surprise sur scène au Wellington Amphitheater
«La suite sera pas mal plus compliquée» -Guillaume Lavoie
Rattrapage
Capture de Maduro par les États-Unis
«La suite sera pas mal plus compliquée» -Guillaume Lavoie
«J'ai gagné à la loto de la vie»- Jocelyn Beauvillier
Rattrapage
Il reçoit un rein de son ancien élève
«J'ai gagné à la loto de la vie»- Jocelyn Beauvillier
Capture de Maduro par les États-Unis : quel est le portrait de la situation?
Rattrapage
Revue de presse
Capture de Maduro par les États-Unis : quel est le portrait de la situation?