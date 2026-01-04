Défaite de 2-0 face aux Blues

Les Canadiens de Montréal se sont inclinés par la maque de 2-0 face aux Blues de Saint-Louis, samedi après-midi, à l'avant-dernier match du temps des fêtes.
Écoutez Daphnée Malboeuf brosser le portrait de cette rencontre, dimanche, lors de son bilan de l’actualité sportive au micro de Jean-François Baril.
«Évidemment, ce qui a fait défaut, c'est l'exécution, surtout en première période, puis le manque de gain en avantage numérique. Mais on aura l'occasion de se reprendre face aux Stars de Dallas. Et ce sera le dernier arrêt de ce long périple du temps des Fêtes.»