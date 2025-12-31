 Aller au contenu
La société nous pousse-t-elle à travailler au détriment de nos amitiés?

par 98.5

0:00
20:02

Entendu dans

L'effet Lavallée

le 31 décembre 2025 10:42

Avec

Marie-Claude Lavallée
Marie-Claude Lavallée
La société nous pousse-t-elle à travailler au détriment de nos amitiés?
L'effet Lavallée / Cogeco Média

«Ports d'attache: osons révolutionner notre amitié!», écrit par Karine Côté-Andreetti, dénonce le fait que notre société contribue à l'érosion des relations interpersonnelles.

Citant des études sociologiques, elle explique que la centralisation du travail dans nos vies peut nous mener à négliger certaines amitiés.

«On est dans une structure où est-ce que ce qu'on met de l'avant, ce ne sont vraiment pas nos relations avec nos amis [...] mais c'est beaucoup plus des réussites, au niveau professionnel et matériel. C'est certain que quand c'est ça les priorités de la société, c'est difficile d'aller à contre-courant de ça», souligne-t-elle.

Qu'est-ce que l'amitié peut nous apporter? Comment inverser cette tendance?

Écoutez l'autrice et journaliste, Karine Côté-Andreetti, donner son avis au micro de Marie-Claude Lavallée, mercredi.

«On vit sous une société qui valorise beaucoup la productivité, la consommation et la performance. Donc si c'est ça nos priorités dans la vie, notre vie va tourner autour de ça. Ce qui veut dire que notre vie tourne autour du travail, d'avoir toujours plus de projets, plus de réussite, plus d'argent. Ça va faire en sorte qu'on va dévaloriser un peu plus nos relations. Donc on va vraiment privilégier le capital financier au détriment du capital social.»

Karine Côté-Andreetti

