«Ports d'attache: osons révolutionner notre amitié!», écrit par Karine Côté-Andreetti, dénonce le fait que notre société contribue à l'érosion des relations interpersonnelles.

Citant des études sociologiques, elle explique que la centralisation du travail dans nos vies peut nous mener à négliger certaines amitiés.

«On est dans une structure où est-ce que ce qu'on met de l'avant, ce ne sont vraiment pas nos relations avec nos amis [...] mais c'est beaucoup plus des réussites, au niveau professionnel et matériel. C'est certain que quand c'est ça les priorités de la société, c'est difficile d'aller à contre-courant de ça», souligne-t-elle.

Qu'est-ce que l'amitié peut nous apporter? Comment inverser cette tendance?

Écoutez l'autrice et journaliste, Karine Côté-Andreetti, donner son avis au micro de Marie-Claude Lavallée, mercredi.