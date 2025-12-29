Indemnisations aériennes

Jacob Charbonneau, PDG de Vol en retard, présente des solutions pour les passagers subissant des délais aériens.

Son entreprise offre un assistant virtuel pour informer les voyageurs de leurs droits en temps réel et une plateforme pour gérer les réclamations d'indemnisation.

Il souligne que les transporteurs canadiens, protégés par un duopole, négligent souvent leurs obligations.

Les passagers peuvent obtenir des remboursements substantiels, allant jusqu'à 2 400 $ pour surréservation ou la couverture de frais d'hébergement et de repas.

Écoutez Jacob Charbonneau, cofondateur et PDG de la compagnie Vol en retard, expliquer le tout, lundi, à L'effet Lavallée.

Il recommande de passer par des agents de voyages pour bénéficier d'une protection accrue contre les aléas du transport aérien.