Société
Indemnisations aériennes

Vols retardés ou annulés: guide pratique de vos droits et recours

par 98.5

0:00
17:45

L'effet Lavallée

le 29 décembre 2025 11:20

Retards et annulation de vols: l’importance de vérifier les raisons invoquées par les transporteurs et de bien lire les assurances. / Anne Richard/ Adobe Stock

Jacob Charbonneau, PDG de Vol en retard, présente des solutions pour les passagers subissant des délais aériens.

Son entreprise offre un assistant virtuel pour informer les voyageurs de leurs droits en temps réel et une plateforme pour gérer les réclamations d'indemnisation.

Il souligne que les transporteurs canadiens, protégés par un duopole, négligent souvent leurs obligations.

Les passagers peuvent obtenir des remboursements substantiels, allant jusqu'à 2 400 $ pour surréservation ou la couverture de frais d'hébergement et de repas. 

Écoutez Jacob Charbonneau, cofondateur et PDG de la compagnie Vol en retard, expliquer le tout, lundi, à L'effet Lavallée. 

Il recommande de passer par des agents de voyages pour bénéficier d'une protection accrue contre les aléas du transport aérien.

«Souvent, on nous offre des coupons rabais [...] alors que dans la réglementation, il y a des montants qui sont prédéfinis.»

Jacob Charbonneau

