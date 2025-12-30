Un cadre émouvant

À l'occasion de la préparation d'un spectacle hommage à Félix Leclerc, le chroniqueur culturel à La Presse Mario Girard a eu la chance de vivre une expérience hors du temps en visitant son bureau dans sa résidence de l'ile d'Orléans.

L'endroit a été entretenu par sa fille Nathalie Leclerc et accueille les concepteurs du spectacle qui devrait être présenté à l'automne.

