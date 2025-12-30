Déchets produits dans le temps des Fêtes

Le temps des Fêtes est couramment synonyme de cadeaux. Or, les grands oubliés sont bien souvent les déchets, que ce soit le papier d’emballage, les boîtes contenant des cadeaux, les jouets, le plastique à la tonne ou encore les restes de table.

L'éboueur Simon Paré-Poupart souhaite sensibiliser la population à la quantité de déchets qu'elle produit, son empreinte écologique ainsi que l'invisibilisation des vidangeurs dans la réflexion entourant les vidanges.

«L'éboueur, le vidangeur, c'est l'ouvrier qui est pourtant le plus apparent, parce qu'il est dans l'espace public et c'est quand même celui que l'on ne voit pas», souligne-t-il.

Écoutez Simon Paré-Poupart, vidangeur et auteur du livre Ordures! journal d’un vidangeur, aborder le sujet au micro de Marie-Claude Lavallée, mardi.