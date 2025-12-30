 Aller au contenu
Société
Déchets produits dans le temps des Fêtes

«Le vidangeur est l'ouvrier le plus apparent et c'est celui qu'on ne voit pas»

par 98.5

0:00
24:09

Entendu dans

L'effet Lavallée

le 30 décembre 2025 10:53

Avec

Marie-Claude Lavallée
Marie-Claude Lavallée
«Le vidangeur est l'ouvrier le plus apparent et c'est celui qu'on ne voit pas»
Le temps des Fêtes est souvent synonyme d'une grande quantité de déchets / Adobe Stock / CrispyMedia

Le temps des Fêtes est couramment synonyme de cadeaux. Or, les grands oubliés sont bien souvent les déchets, que ce soit le papier d’emballage, les boîtes contenant des cadeaux, les jouets, le plastique à la tonne ou encore les restes de table.

L'éboueur Simon Paré-Poupart souhaite sensibiliser la population à la quantité de déchets qu'elle produit, son empreinte écologique ainsi que l'invisibilisation des vidangeurs dans la réflexion entourant les vidanges.

«L'éboueur, le vidangeur, c'est l'ouvrier qui est pourtant le plus apparent, parce qu'il est dans l'espace public et c'est quand même celui que l'on ne voit pas», souligne-t-il.

Écoutez Simon Paré-Poupart, vidangeur et auteur du livre Ordures! journal d’un vidangeur, aborder le sujet au micro de Marie-Claude Lavallée, mardi.

«On est un peu dans cette dynamique-là, qu'il faut purger des biens supplémentaires, je crois, durant le temps des Fêtes, puis ça se voit dans les deux semaines suivant le temps des Fêtes. Parce que les deux semaines où on est présentement, on ne sait pas qu'il y a des changements d'horaire de collecte. La météo comme on a eu, il y a moins de déchets dans ces deux semaines-là. Mais ensuite, oui, il y a une croissance.»

Simon Paré-Poupart

Vous aimerez aussi

Faut-il être gêné de ne pas aimer son emploi?
Le midi
Faut-il être gêné de ne pas aimer son emploi?
0:00
8:57
Le personnel de la santé tente d'être «imaginatif» pour libérer des civières
Le midi
Le personnel de la santé tente d'être «imaginatif» pour libérer des civières
0:00
11:34

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans L'effet Lavallée

Voir tout
Mario Girard raconte sa visite du bureau de Félix Leclerc
Rattrapage
Un cadre émouvant
Mario Girard raconte sa visite du bureau de Félix Leclerc
Temps des Fêtes: «L'étiquette s'ajuste, c'est une question de respect»
Rattrapage
Règles à respecter lors des réunions familiales
Temps des Fêtes: «L'étiquette s'ajuste, c'est une question de respect»
Les technologies «s'amplifient» au fil du temps et ce sera encore le cas en 2026
Rattrapage
Quelles seront les nouveautés l'an prochain?
Les technologies «s'amplifient» au fil du temps et ce sera encore le cas en 2026
Comment préserver la santé de ses animaux pendant le temps des fêtes?
Rattrapage
Stress et éléments dangereux
Comment préserver la santé de ses animaux pendant le temps des fêtes?
«La scène, maintenant, c'est rendu un acte spirituel» -Yves Lambert
Rattrapage
50 ans de passion pour la musique traditionnelle
«La scène, maintenant, c'est rendu un acte spirituel» -Yves Lambert
Vols retardés ou annulés: guide pratique de vos droits et recours
Rattrapage
Indemnisations aériennes
Vols retardés ou annulés: guide pratique de vos droits et recours
Bilan 2025: les tops et flops de la réputation médiatique
Rattrapage
Les moments marquants de l'année
Bilan 2025: les tops et flops de la réputation médiatique
Aéroport et circulation routière: quel est le portrait de la situation?
Rattrapage
Pluie verglaçante
Aéroport et circulation routière: quel est le portrait de la situation?
Les origines de Noël: entre traditions religieuses et réalités archéologiques
Rattrapage
Mythes historiques entourant la naissance de Jésus
Les origines de Noël: entre traditions religieuses et réalités archéologiques
Raed Hammoud: l’art de l’intégration à travers «Immigrant de souche»
Rattrapage
L’identité plurielle et le parcours inspirant
Raed Hammoud: l’art de l’intégration à travers «Immigrant de souche»
Comment prendre soin de son cœur pendant le temps des Fêtes?
Rattrapage
Santé
Comment prendre soin de son cœur pendant le temps des Fêtes?
Noël en famille: comment désamorcer les tensions et gérer les invités difficiles
Rattrapage
Un temps des Fêtes sans animosité
Noël en famille: comment désamorcer les tensions et gérer les invités difficiles
Surcharge de travail: la satisfaction, ce bouclier méconnu contre l’épuisement
Rattrapage
Bien-être au travail
Surcharge de travail: la satisfaction, ce bouclier méconnu contre l’épuisement
Geneviève Brouillette se livre sur la création, le couple et la résilience
Rattrapage
Autrice de «Traverser la tempête avec un sombrero»
Geneviève Brouillette se livre sur la création, le couple et la résilience