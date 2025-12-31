Ressource d'hébergement

Le journaliste de Cogeco Nouvelles Thomas Mercier s'est déplacé dans le quartier de Rosemont-La-Petite-Patrie pour visiter l'église Sainte-Bibiane, un bâtiment racheté par la Ville de Montréal qui a été transformé en halte-chaleur dédiée aux femmes.

L'établissement est opérationnel depuis deux semaines et peut accueillir jusqu'à 20 femmes. Cette halte-chaleur sera en fonction jusqu'au 31 mars.

Pour rappel, la mairesse Soraya Ferrada Martinez a annoncé dans les dernières semaines l'ajout de 400 nouvelles places en halte-chaleur sur l'île de Montréal. Avec les grands froids des derniers jours, ces ressources d'hébergement jouent un rôle essentiel, comme l'explique le journaliste.

