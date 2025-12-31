Ressource d'hébergement

 Aller au contenu
Société
Visite d'une halte-chaleur pour femme à l'église Sainte-Bibiane

Le midi

le 31 décembre 2025 12:31

Valérie Beaudoin
Thomas Mercier
Visite d'une halte-chaleur pour femme à l'église Sainte-Bibiane
L'église Sainte-Bibiane peut accueillir jusqu'à 20 femmes. / Cogeco Média

Le journaliste de Cogeco Nouvelles Thomas Mercier s'est déplacé dans le quartier de Rosemont-La-Petite-Patrie pour visiter l'église Sainte-Bibiane, un bâtiment racheté par la Ville de Montréal qui a été transformé en halte-chaleur dédiée aux femmes. 

L'établissement est opérationnel depuis deux semaines et peut accueillir jusqu'à 20 femmes. Cette halte-chaleur sera en fonction jusqu'au 31 mars.

Pour rappel, la mairesse Soraya Ferrada Martinez a annoncé dans les dernières semaines l'ajout de 400 nouvelles places en halte-chaleur sur l'île de Montréal. Avec les grands froids des derniers jours, ces ressources d'hébergement jouent un rôle essentiel, comme l'explique le journaliste.

Écoutez le journaliste Thomas Mercier raconter sa visite dans la halte-chaleur de l'église Sainte-Bibiane, mercredi, au micro de Valérie Beaudoin.

