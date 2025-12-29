Chronique économique

Les Québécois feront face à une hausse du coût de la vie dans plusieurs secteurs en 2026, souligne un article du Journal de Québec.
Écoutez la chroniqueuse économique Isabelle Thibeault en discuter, lundi, au micro de Louis Lacroix.
«On sait que 2025 a déjà été pas mal salée, mais sachez malheureusement que ça n'ira pas mieux. L'endettement est assez élevé, et, avec l'augmentation des coûts de l'immobilier, puis de l'épicerie, on va devoir se chercher des solutions à l'endettement. Quand tu fais ton épicerie, puis tu pars avec tes deux petits sacs et que ça t'a coûté 125$, ce n’est pas une vue de l'esprit.»