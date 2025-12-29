Les moments marquants de l'année

 Aller au contenu
Bilan 2025: les tops et flops de la réputation médiatique

Entendu dans

L'effet Lavallée

le 29 décembre 2025 10:48

L'effet Lavallée / Cogeco Média

Pour son bilan annuel, Caroline Roy analyse les gains et pertes de réputation des personnalités publiques.

Catherine Fournier s'est distinguée par une campagne électorale axée sur la réalité et une annonce de grossesse habile, tandis que Janette Bertrand domine le palmarès grâce à son centenaire.

À l'opposé, François Legault et Christian Dubé subissent des revers notables en raison de communications contradictoires et de la crise avec les médecins. 

L'année est aussi marquée par le succès du sport féminin, le retour du nationalisme chez les artistes et les déboires numériques de la SAAQ.

Écoutez l'analyse de Caroline Roy, associée et vice-présidente chez Mesure Média, lundi, au micro de Marie-Claude Lavallée. 

