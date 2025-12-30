Le conflit perdure

À moins d'appuis politiques plus solides de la part des Américains, le président Donald Trump d'aura pas les moyens de ses ambitions en ce qui concerne ses interventions au Venezuela, de l'avis de l'analyste Guillaume Lavoie.

«Comme Poutine avec l'Ukraine, Trump fait à peu près la même chose [avec le Venezuela], explique-t-il.

