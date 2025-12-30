Le conflit perdure

 Aller au contenu
Politique internationale
Venezuela: «Comme Poutine avec l'Ukraine, Trump fait à peu près la même chose»

par 98.5

0:00
12:11

Entendu dans

Le midi

le 30 décembre 2025 13:50

Avec

Le président américain, Donald Trump, prévoit poursuivre ses interventions militaires au Venezuela / La Presse Canadienne / AP Photo / Alex Brandon

À moins d'appuis politiques plus solides de la part des Américains, le président Donald Trump d'aura pas les moyens de ses ambitions en ce qui concerne ses interventions au Venezuela, de l'avis de l'analyste Guillaume Lavoie.

«Comme Poutine avec l'Ukraine, Trump fait à peu près la même chose [avec le Venezuela], explique-t-il.

Écoutez le chroniqueur de politique américaine, Guillaume Lavoie, analyser le conflit entre les États-Unis et le Venezuela, mardi midi, au micro de Valérie Beaudoin.

«Pour avoir accès à ça, à un changement de régime [au Venezuela], on a même recyclé cette vieille justification qu'arrêter la drogue, c'est des armes de destruction massive [...] C'est exactement la justification qu'on avait avancée pour intervenir en Iran.»

Guillaume Lavoie

