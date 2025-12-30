Quelles seront les nouveautés l'an prochain?

Les nouvelles technologies «s'amplifient» au fil du temps et ce sera à nouveau le cas en 2026, selon l'expert en la matière, Steve Waterhouse.

Ce phénomène comporte ses avantages, mais témoigne également de notre dépendance face aux technologies au niveau des infrastructures, ou encore au niveau de la sécurité des données.

Comment sera-t-il possible de bien protéger nos comptes et nos données en 2026?

Écoutez le consultant et conférencier en cybersécurité, Steve Waterhouse, décrire ce qui nous attend dans le monde technologique en 2026 à l'émission L'effet Lavallée.

«Les cybercriminels le savent: à travers le Canada, comme au Québec, ils viennent ici, ils peuvent se permettre de faire des crimes et en toute impunité, ils s'en sortent tout le temps», avertit-il.