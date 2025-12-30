 Aller au contenu
Société
Quelles seront les nouveautés l'an prochain?

Les technologies «s'amplifient» au fil du temps et ce sera encore le cas en 2026

par 98.5

0:00
18:15

Entendu dans

L'effet Lavallée

le 30 décembre 2025 11:26

Avec

Marie-Claude Lavallée
Marie-Claude Lavallée
Les technologies «s'amplifient» au fil du temps et ce sera encore le cas en 2026
L'effet Lavallée / Cogeco Média

Les nouvelles technologies «s'amplifient» au fil du temps et ce sera à nouveau le cas en 2026, selon l'expert en la matière, Steve Waterhouse.

Ce phénomène comporte ses avantages, mais témoigne également de notre dépendance face aux technologies au niveau des infrastructures, ou encore au niveau de la sécurité des données.

Comment sera-t-il possible de bien protéger nos comptes et nos données en 2026?

Écoutez le consultant et conférencier en cybersécurité, Steve Waterhouse, décrire ce qui nous attend dans le monde technologique en 2026 à l'émission L'effet Lavallée.

«Les cybercriminels le savent: à travers le Canada, comme au Québec, ils viennent ici, ils peuvent se permettre de faire des crimes et en toute impunité, ils s'en sortent tout le temps», avertit-il.

«Il y a eu des exemples frappants de par des détonations extérieures du pays, qui s'en sont pris aux infrastructures essentielles, notamment la distribution de l'eau dans quelques lieux aux États-Unis, dans quelques lieux aussi au Canada, et le Centre canadien de la cybersécurité en a fait état. Mais encore là, c'est l'Agence fédérale, mais qui semble être vraiment disparate. Ils ne sont pas très en contact avec la société.»

Steve Waterhouse

Vous aimerez aussi

Temps des Fêtes: «L'étiquette s'ajuste, c'est une question de respect»
L'effet Lavallée
Temps des Fêtes: «L'étiquette s'ajuste, c'est une question de respect»
0:00
21:48
Le personnel de la santé tente d'être «imaginatif» pour libérer des civières
Le midi
Le personnel de la santé tente d'être «imaginatif» pour libérer des civières
0:00
11:34

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans L'effet Lavallée

Voir tout
Mario Girard raconte sa visite du bureau de Félix Leclerc
Rattrapage
Un cadre émouvant
Mario Girard raconte sa visite du bureau de Félix Leclerc
Temps des Fêtes: «L'étiquette s'ajuste, c'est une question de respect»
Rattrapage
Règles à respecter lors des réunions familiales
Temps des Fêtes: «L'étiquette s'ajuste, c'est une question de respect»
«Le vidangeur est l'ouvrier le plus apparent et c'est celui qu'on ne voit pas»
Rattrapage
Déchets produits dans le temps des Fêtes
«Le vidangeur est l'ouvrier le plus apparent et c'est celui qu'on ne voit pas»
Comment préserver la santé de ses animaux pendant le temps des fêtes?
Rattrapage
Stress et éléments dangereux
Comment préserver la santé de ses animaux pendant le temps des fêtes?
«La scène, maintenant, c'est rendu un acte spirituel» -Yves Lambert
Rattrapage
50 ans de passion pour la musique traditionnelle
«La scène, maintenant, c'est rendu un acte spirituel» -Yves Lambert
Vols retardés ou annulés: guide pratique de vos droits et recours
Rattrapage
Indemnisations aériennes
Vols retardés ou annulés: guide pratique de vos droits et recours
Bilan 2025: les tops et flops de la réputation médiatique
Rattrapage
Les moments marquants de l'année
Bilan 2025: les tops et flops de la réputation médiatique
Aéroport et circulation routière: quel est le portrait de la situation?
Rattrapage
Pluie verglaçante
Aéroport et circulation routière: quel est le portrait de la situation?
Les origines de Noël: entre traditions religieuses et réalités archéologiques
Rattrapage
Mythes historiques entourant la naissance de Jésus
Les origines de Noël: entre traditions religieuses et réalités archéologiques
Raed Hammoud: l’art de l’intégration à travers «Immigrant de souche»
Rattrapage
L’identité plurielle et le parcours inspirant
Raed Hammoud: l’art de l’intégration à travers «Immigrant de souche»
Comment prendre soin de son cœur pendant le temps des Fêtes?
Rattrapage
Santé
Comment prendre soin de son cœur pendant le temps des Fêtes?
Noël en famille: comment désamorcer les tensions et gérer les invités difficiles
Rattrapage
Un temps des Fêtes sans animosité
Noël en famille: comment désamorcer les tensions et gérer les invités difficiles
Surcharge de travail: la satisfaction, ce bouclier méconnu contre l’épuisement
Rattrapage
Bien-être au travail
Surcharge de travail: la satisfaction, ce bouclier méconnu contre l’épuisement
Geneviève Brouillette se livre sur la création, le couple et la résilience
Rattrapage
Autrice de «Traverser la tempête avec un sombrero»
Geneviève Brouillette se livre sur la création, le couple et la résilience